Lejeune y una mano que marca el descenso: "El propio árbitro me dijo que la regla es una mierda"

El RCD Mallorca logró tres puntos muy importantes en su objetivo por alejarse de los puestos de descenso. La Liga está caliente por arriba y también por la zona baja de la tabla. En el último puesto de la clasificación se encuentra un Deportivo Alavés que vio cómo le anulaban un gol por una polémica mano en Son Moix.

Florian Lejeune puso a los babazorros por delante antes de que se cumpliese el minuto 5 de partido. Exaltación de los vascos por el primer gol de la temporada del central. Pero la alegría duró poco en el bando del Alavés. Desde el VAR se avisó al colegiado del encuentro que debía revisar las imágenes por una mano previa al tanto del defensa.

Después de ver la acción en el monitor, Soto Grado decidió anular el gol que hubiese puesto al Deportivo Alavés por delante. Pero es que el golpe fue doble, ya que prácticamente a continuación fue el Mallorca el que cogió ventaja con un tanto de Abdón Prats.

Florian Lejeune, con el Deportivo Alavés en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El partido acabó con victoria bermellona por 2-1. Después del pitido final, el propio Lejeune comentó lo que le había dicho el árbitro del partido sobre su mano: "No he visto mi gol, pero me dicen que es mano, aunque la tengo pegada. Hay cosas que no entiendo. A veces te da en la pierna y luego en el brazo y no es nada. El propio árbitro me dijo que esa regla es una mierda".

La regla dice que si el esférico toca en la mano o el brazo del atacante antes de rematar a puerta, aunque el roce sea involuntario, el gol no deberá subir al marcador. De ahí que Soto Grado cumpliese con la regla, pero que él mismo considera que esta "es una mierda".

Salvación

El Alavés todavía puede conseguir la permanencia. No lo tienen fácil, pero no es imposible. Lejeune ha dado esperanzas a los suyos en esta recta final de La Liga: "No estamos muertos y vamos a dejarnos todo. Hay que ganar al Villarreal sí o sí. Sí se puede lograr la salvación, hay partidos contra rivales directos".

Aunque ha acabado señalando que se van "muy jodidos" de Son Moix por la cruel derrota: "Nos deja muy jodidos, sabíamos que era un partido muy importante y nos vamos con cero puntos. Creo que hicimos un buen partido, todo lo posible para dar la vuelta y nos vamos jodidos".

[Más información: El Real Madrid gana al Alavés y sigue en la pelea por estar en la Champions]

Sigue los temas que te interesan