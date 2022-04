Neuer: "¿El Villarreal? Hemos jugado partidos con el resultado en contra y no tenemos miedo"

El Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Villarreal. Un billete de las semifinales de la Champions League está en juego. El equipo bávaro perdió en el partido de ida por la mínima y ahora debe dar la vuelta a la eliminatoria para seguir aspirando a ganar la 'Orejona'. En la previa, Manuel Neuer ha acompañado a Julian Nagelsmann en rueda de prensa.

Pálpito para la vuelta

"Es la voluntad que necesitamos demostrar mañana, estamos ambiciosos y por eso con nosotros se puede contar siempre con nosotros, hemos perdido la ida, nos duele, pero queremos dar la vuelta. Hemos perdido solo uno a cero, no nos fuimos contentos con el rendimiento. El resultado es la mejor derrota que uno puedo recibir. Ahora en casa estamos motivados y queremos beneficiarnos del apoyo de nuestra afición".

Mucha presión

"No necesitamos como estos para mostrar nuestro rendimiento. Hemos ganado muchos partidos eh Champions no necesitamos saber que tenemos que ganar mañana. Es así, nos ha sucedido en el pasado y necesitamos cambiar cosas".

Manuel Neuer, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Opinión sobre Nagelsmann

"Él se concentra está claro, habló con nosotros antes del partido contra el Augsburgo él quiere hacer cambios y tomar las decisiones justas tácticamente y hoy en el último entrenamiento hemos visto que hemos entrenado muy bien para estar listos para mañana. Él vive el fútbol eso se nota y él es un técnico que nos quiere preparar lo mejor posible".

Confianza en Nagelsmann

"Claro que sí".

Juego fuera del área

"Hay dos aspectos en posesión y sin balón, lo importante es no dejar muchos huecos cuando no tenemos el balón. Presionamos muy bien, pero tenemos que intentar abrir espacios para nosotros, donde nos deja espacios el adversario. Yo intento no dejar mucho espacio entre la defensa y arriesgamos. Yo quiero apoyar cuanto sea posible para evitar estas situaciones".

Leroy Sané

"Tiene mucha experiencia, ha jugado muchos partidos internacionales. Pero en Villarreal no fue un partido fantástico de ninguno de nosotros. Lo importante es el próximo partido, debemos concentrarnos en esto. Ninguno hemos podido demostrar nuestro nivel en estos últimos partidos. Debemos mostrar concentración, tener cuidado con sus contraataques. Ellos tienen que jugar ante nuestra afición, hemos jugado partidos con resultado en contra y no tenemos miedo".

¿Faltan líderes?

"Yo no lo veo así. Nos comunicamos bien, tenemos jugadores con mucha experiencia. Y si miras lo que hemos logrado, no tenemos una crisis. Hemos logrado mucho, pero necesitamos mejorar".

¿Están en baja forma?

"No se puede decir así. Si uno mira la primera parte de la temporada y cómo hemos jugado en la Champions y cuántos partidos hemos ganado todos han dicho que somos favoritos. Nosotros hemos perdido un partido fuera de casa y queremos darle la vuelta aquí".

Sin Alaba, ¿falta comunicación con la defensa?

"Yo creo que hemos mejorado en esto. Los jugadores franceses del equipo hablan mucho entre ellos y entre todos. Tenemos comunicación y si miras a la defensa conmigo también. Creo que no faltan líderes en el campo".

¿Siente la tensión?

"Claro que estoy ansioso, me alegro, son partidos importantes, son retos, es la Champions y es un partido muy especial".

