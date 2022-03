Marcelino: "A veces creo que se nos va un poco la olla, lucharemos con los melones que tenemos"

Las semifinales de la Copa del Rey de fútbol se deciden entre este miércoles y este jueves. Athletic Club y Valencia empataron a 1 en el Nuevo San Mamés. Ahora toca que leones y ches se vuelvan a ver las caras para enfrentarse en Mestalla. En la previa, Marcelino García Toral ha comparecido ante los medios de comunicación.

Polémica del partido de ida

"No he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta; las interpretaciones siempre son cuestionables y los hechos, irrefutables, son datos. He relatado unos hechos acontecidos en el postpartido. De 51 minutos en la segunda parte se juegan 20. Todo lo demás es fútbol, cada equipo utiliza sus armas, el equipo que cree oportuno, merece el mismo respeto todos los estilos, solo he comentado una serie de situaciones con datos y los datos son irrefutables. Ningún otro ánimo por mi parte de condicionar el partido. Vamos a jugar un partido maravilloso con una afición extraordinaria con la que conviví y no cambiará nadie ese sentimiento mío. Somos unos privilegiados de vivir esto y esperamos que pase el mejor... De vivir este partido y esperamos que pase el mejor".



El método Bordalás

"Respeto todos los estilos y me pueden gustar más unos que otros. Es de mucha intensidad, un ataque directo, lo hacen muy bien en la segunda jugada, se incorporan tres y utiliza el contraataque basado en futbolistas muy importantes, como la transición de soler y Guedes, en lo defensivo emplean una presión alta".

"Tengo máximo respeto, estoy pendiente de lo que tenemos que hacer nosotros para intentar ganar, cada uno opina lo que cree oportuno. Cuando doy opiniones intento argumentarlas. Dando mi opinión de que se juegue más o menos me refería al árbitro, no depende de Athletic, Valencia, Barcelona... El aficionado quiere ver ganar a su equipo".



Encerrona

"No me gustan los términos como encerrona, porque esto es un partido de fútbol en el que juegan once contra once en un campo, y en las gradas hay un ambiente extraordinario. Insisto: somos unos privilegiados, la afición va a defender a su equipo porque sé lo que significa para esa afición llegar a una final de Copa".

Gran ambiente

"Por historia, si Valencia busca una clasificación para Europa y encuentra la opción, pues no nos van a aplaudir. Tenemos la opción tras eliminar a dos candidatos al título como Barcelona y Madrid. Tienen una plantilla con muy buenos futbolistas será difícil, pero afrontamos esa dificultad con ilusión y ambición".



Cambiar tras la ida

"Hubo minutos que nos parecimos poco al equipo que venimos siendo. Tenemos que intentar darle ritmo al juego a través de combinar. El rival no nos dejó y consiguió un resultado justo, tenemos que ser más constates en el juego y tener una idea de cómo debemos atacar Y en ataque proponer lo que hicimos en otros partidos".



Mestalla, preparado

"El apoyo de la afición va a ser muy con el equipo. Si a alguien se le puede considerar favorito además de una buena plantilla por lo difícil que es de ganar es el Valencia. No fuimos capaces de sacar ventaja a nuestro partido de casa. Si a alguien podemos calificar como favorito es al Valencia".



¿Perder es 'morir en la orilla'?

"No mueres, te gana otro rival. El Athletic ganó con mucho esfuerzo y su público totalmente entregado a Barça y Madrid. Hay una situación diferente a doble partido. A veces creo que se nos va un poco la olla. Lucharemos con todos los melones que tenemos, de dos en dos, para intentar pasar".

"De mucha intensidad en el duelo, bastantes interrupciones, muchísima disputa. Tenemos que jugar bastante mejor que el partido de San Mamés, si no lo hacemos, vamos a tener pocas opciones de estar en esa final".

Más experiencia

"No creo que tengamos más que ellos en este tipo de situaciones, puede ser que en la etapa reciente sí, pero no es condicionante".



¿Han preparado los penaltis?

"Los penaltis no me gusta prepararlos. Es una tontería. Si los preparamos, mi mensaje al futbolista no es el correcto. El mensaje es que tenemos que hacer para ganar en los 90 minutos".



Gol tempranero

"Si tuviéramos la suerte de ponernos por delante con una diferencia, podría ser. Tuve la fortuna de vivir un momento en el que estábamos eliminados, contra el Getafe, nos metieron uno y en el 90 llegó el empate a uno, y en el 95, el 3-1. En todo el trayecto, la afición no dejó de animar a su equipo. Eso es lo que espero. Es muy bonito para un futbolista vivir ese tipo de partidos".



Relación con Mestalla

"Lo importante para cualquier entrenador es cuando estás. Yo estoy en el Athletic y durante estos dos años me mostraron su apoyo. Allí ahora apoyarán a su equipo y al entrenador, siempre hay personas que intentan destruir eso, pero me da que no lo van a conseguir. Por mi parte, no, porque soy sensible y agradecido y por parte de la afición a mí como persona y profesional, tampoco".

