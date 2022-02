El Barça aclara la salida de Messi: "No sorprendió, la única forma de que se quedara era con CVC"

La cúpula del Fútbol Club Barcelona ha vuelto a justificar la salida de Leo Messi con la imposibilidad de alcanzar sus términos económicos. Mateu Alemany, hombre fuerte de Joan Laporta y encargado de la dirección de fútbol, ha asegurado que "no fue una sorpresa" porque la única manera de retenerle en el equipo era aprobando el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC. Un contrato que ni Real Madrid, ni Barça ni Athletic han aprobado en las dos categorías del fútbol español.

Alemany ha explicado que "lamentablemente" la marcha de Messi era "la realidad del momento". Así lo ha descrito en una charla informal con alumnos del LSE Sports Business. "La única forma de que se quedara era que el Barça se uniera a algo a lo que nosotros no queríamos unirnos (CVC)", ha descrito en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

El director de fútbol del Barça ha defendido que su decisión fue "que el club estaba por encima de cualquier otra persona" y que tuvieron que asumir ese movimiento tan controvertido y complicado. Con el tiempo, Alemany ha confirmado que han "perdido mucho comercialmente" por la salida de la estrella argentina.

Las palabras de Mateu Alemany se suman a las realizadas en los últimos meses por diferentes dirigentes del FC Barcelona. Joan Laporta, cabe recordar, ya dio en su día una rueda de prensa donde detalló cómo se produjo la salida del '10'. El presidente azulgrana aseguró que se había alcanzado un acuerdo con Messi en hasta dos ocasiones, pero que en ninguno de los dos casos LaLiga dio el visto bueno por las complicaciones económicas.

"Nos tenemos que ceñir a la norma de la liga española, que pensamos que tendría que haber sido más flexible. No lo hemos podido cumplir por la herencia que hemos recibido. Leo es un hombre que ha demostrado su estima por el Barça, su voluntad de quedarse", subrayó Joan Laporta en una comparecencia que ya forma parte de la historia.

Messi, por su parte, siempre ha defendido que hizo todo lo posible para quedarse en el Barça. Pese a no cerrar la puerta a un regreso en algún cargo directivo, el delantero del PSG ha dejado entrever en varias ocasiones sus tensiones con la actual cúpula azulgrana. Tanto él como su entorno han evitado mostrar un entendimiento con los de Joan Laporta después de la polémica salida del pasado verano.

Alemany, en las mismas declaraciones recogidas por el periódico catalán, también ha confirmado que siguen trabajando para mejorar la plantilla. El dirigente ha reconocido que buscan perfiles que gusten a Xavi Hernández y se ha fijado como objetivo primordial entrar en puestos de Champions League. Según él, no hacerlo sería un "desastre" que cambiaría por completo las cuentas del club.

"Cada vez que fichamos jugadores, depende del entrenador. Xavi fue crucial en las decisiones de incorporar los fichajes de invierno. Con esta plantilla no me planteo no clasificarme para la Champions League de la próxima temporada. Sería un desastre", ha reconocido en esa charla con estudiantes.

