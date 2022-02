Aubameyang: "Me veo muchos años en el Barça, es una oportunidad para ganar la Champions"

Pierre Emerick Aubameyang ya es jugador del FC Barcelona y por eso ha sido presentado como integrante de la primera plantilla del primer equipo. En un acto en el que ha estado junto al presidente Joan Laporta y junto a Jordi Cruyff, el exdelantero del Borussia Dortmund y el Arsenal ha repasado varios temas alrededor de su fichaje.

Desde las dificultades para concretar su llegada hasta sus problemas con Arteta. También ha repasado cuáles son sus aspiraciones tras su fichaje por el Barça y qué es lo que ya ha hablado con Xavi Hernández sobre lo que espera que sea su etapa en el conjunto azulgrana.

Feliz en el Barça

"Estoy muy feliz. Le agradezco al presidente mi fichaje. Estoy con muchas ganas. Voy a darlo todo. Tengo que agradecer este oportunidad al club, para mí es un honor. Me veo muchos años aquí, es lo que sueño. Voy a trabajar mucho para quedarme lo máximo posible. Todo está muy bien. Cuando llegué aquí me sentí muy bien, me he encontrado gente muy buena. Para mí es como un sueño del que no quiero despertar".

Sus mejores cualidades

"Pienso que hace años que la gente me conoce por mis goles. Soy un delantero rápido. Espero ayudar al equipo con esto". Me veo preparado para esto. He tenido la suerte de jugar en la Premier y eso me ha ayudado mucho. Ya tengo ganas de empezar".

El objetivo de la Champions

"El Barça es un gran club que tiene que ganar la Champions. Estar aquí es una oportunidad y hay que ir a ganar. Me siento preparado. Hace mucho que no juego un partido, pero mi cabeza está preparada para estar cuanto antes".

Su función en el equipo

"He hablado un poco con Xavi y él me ve jugando de '9'. Yo estoy preparado para hacerlo ahí o en la banda. No hay problemas con eso".

La situación de Dembélé

"Tengo que decir la verdad. En los entrenamientos se le ve bien. Como amigo suyo espero que encuentren una solución con el club. Conociendo a Ousmane es un jugador fantástico. Espero que encuentren en una solución rápido. Yo ahí no puedo entrar".

El número de goles

"No sé si puedo decir una cifra, pero espero marcar muchos goles. Creo que eso está bien. Pienso que cada jugador que viene aquí tiene que adaptarse. El Barça juega un estilo muy particular y por eso espero adaptarme muy bien".

Problemas con Arteta

"Fueron meses complicados. Esto es el fútbol a veces. Si tengo que decir algo, de mi parte nunca he querido hacer algo mal. Ahora esto ya es pasado y solo quiero pensar en el presente y en el Barça. Mi problema solo fue con Arteta. Él tomó una decisión porque no estaba contento, pero no puedo decir mucho más. Ha pasado así, pero yo he estado tranquilo".

