Red Bull, Mercedes y Ferrari, en contra de las carreras al sprint: parón al nuevo plan de la Fórmula 1

Uno de los grandes planes de la Fórmula 1 para innovar y buscar un producto más atractivo ha fracasado de cara al 2022. Se trata de las carreras al sprint, ese formato introducido para los sábados con pruebas reducidas que buscaban dotar de emoción y espectacularidad al fin de semana.

Este tipo de carreras llegaron para hacer más divertidos, no solo los sábados, sino también los viernes, ya que la clasificación tradicional se trasladó a ese día reduciendo el número de sesiones de entrenamientos libres. El resultado final de estas carreras exprés de unos 100 kilómetros de longitud servía para componer el orden de salida de las carreras del domingo.

El curso pasado hubo tres a lo largo de la temporada y se esperaba que en este 2022 el número pudiera aumentar. Sin embargo, la organización del 'Gran Circo' ya ha anunciado que no será así debido a la negativa de los tres equipos más importantes e influyentes de la Fórmula 1. Mercedes, Red Bull y Ferrari, los tres primeros clasificados en el campeonato de constructores del pasado año.

Valtteri Bottas en el Gran Premio de México Reuters

La idea de la Fórmula 1 era aumentar el número de carreras para el 2022 pudiendo llegar incluso a seis. Para ello necestiaba el 80% de los votos de la parrilla. Sin embargo, al votar estos tres equipos en contra, los otros siete restantes no han podido ver satisfecho su deseo. Esta negativa ha sido recibida como un jarro de agua fría en el 'Gran Circo', ya que ahora se rumorea que el número pueda ser incluso menor a tres, lo que supondría un auténtico paso atrás en ese plan de renovación y modernización.

Enfrentamientos en la Fórmula 1

Esta información ha sido adelantada por la publicación alemana Auto Motor und Sport y ni siquiera la oferta económica realizada por el 'Gran Circo' ha sido suficiente para animar a los equipos a dar el sí. La Fórmula 1 ofreció una suculenta cantidad a las escuderías para obtener la confirmación definitiva, pero Mercedes, Red Bull y Ferrari no consideran suficiente este dinero.

La contraoferta de estas escuderías fue la siguiente. Un aumento del límite presupuestario para el 2022 de 2,3 millones de euros. Es decir, en lugar de recibir dinero del 'Gran Circo', lo que querían era poder gastar más poniéndolo ellos mismos. Esto provocaría que aumentara la brecha con los equipos que menor poder económico tienen, tal y como han denunciado ya algunas escuderías.

Carlos Sainz rodando por detrás de Leclerc en el pit lane de Arabia Saudí Europa Press

Desde Haas se afirmó que una solución podría ser repartir entre todos los equipos estos 2,3 millones de euros, pero fue una propuesta que no aceptaron los tres grandes. Su director Guenther Steiner afirmaba lo siguiente: "Lo único que les importa es proteger la ventaja sobre los equipos pequeños tanto como sea posible. Esto solo es posible con un límite presupuestario más alto".

Todavía no están claras cuáles son las carreras que tendrán pruebas al sprint esta temporada. Lo único que está fijado es que no sea en el primer Gran Premio del campeonato, el cual se celebrará en Bahréin. Un duro golpe a la Fórmula 1 y al proyecto de las carreras al sprint que, sin embargo, no quedará enterrado.

Todo hace indicar que Liberty Media y la FIA se cobrarán su venganza en el 2023. Para dicho año, un cambio en la normativa permitirá que este tipo de cambios estructurales sean posibles con solo seis votos. En estos momentos disponen de siete. Por ello, la pelea regresará dentro de dos cursos, donde se espera que el número de este tipo de pruebas ascienda por lo menos a seis.

[Más información: La Fórmula 1 hace obligatoria la vacuna contra la Covid-19 para la temporada 2022]

Sigue los temas que te interesan