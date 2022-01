Nico Serrano, la última perla del Athletic Club expropiada a Navarra: el modelo de club polémico

La filosofía del Athletic Club con su modelo de club está plagada de mitos y, sobre todo, polémica. Desde su fundación jugaron al menos medio centenar de extranjeros, la mayoría de ellos británicos. Esa dinámica se corta en 1911, cuando la Federación Española decide prohibir la participación de extranjeros en la Copa. Desde entonces, la entidad solo admite en sus filas vascos (con que hayan nacido allí o tengan parentesco directo vale), navarros y vascofranceses.

En el segundo de estos tipos entra Nico Serrano (Pamplona, 2003). Fue el responsable de que este domingo Vallecas dejase de ser inexpugnable esta temporada. Después de la explosión del otro Nico, Williams, otro joven talento que pasa por Lezama (no criado porque recaló en la entidad en 2018) marca la diferencia en este Athletic 2021/2022. Marcelino García Toral vuelve a sacar otro nombre a la palestra.

Habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, Serrano llevaba un tiempo llamando a la puerta destacando en el filial que milita en la Primera RFEF. Tiene un contrato hasta junio de 2024 con el club rojiblanco y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. En su primer partido de Liga como titular, el navarro se estrenó como anotador con 18 años y con un gran gol para ganarse más oportunidades con la primera plantilla.

Nico Serrano celebra con Daniel Vivian. EFE

El cachorro ya es león. Aprovechó la primera ocasión que dispuso para establecer la diferencia. El gol en el minuto 30 fue una bendición para un Athletic que no había visto portería en cuatro de sus cinco encuentros anteriores disputados a domicilio en La Liga. Serrano hacía efectiva la apuesta del técnico asturiano. La solución a los problemas de gol que tiene la plantilla vasca vuelve a pasar por Navarra, ya que el pequeño de los Williams también nació allí.

Navarra y el Athletic

Hay un gran número de forales entre los leones: los dos Williams (al menos Nico que sí nació en Pamplona; Iñaki vino al mundo en Bilbao y pasó su infancia en la capital navarra), Raúl García, Oihan Sancet o Alex Berenguer. Este último provocó un fuerte enfrentamiento entre Athletic y Osasuna. La entidad navarra firmó una cláusula anti-Athletic con el Torino con la que los italianos tendrían que ingresar 1,5 millones a las arcas del club de Tajonar. Fue una reacción al fichaje de otra joven perla: Jesús Areso.

Las relaciones entre dos clubes de rango, por el extremo sentido de pertenencia de sus aficionados, siempre han estado expuestas a un posible desequilibrio. En los años 90, el Athletic ofreció 50 millones de pesetas por temporada para tener derecho preferencial sobre los jugadores del equipo rojillo. El acuerdo se rompió sin cumplirse la mitad del tiempo estipulado porque los socios de Osasuna obligaron a Javier Miranda, entonces presidente, a desvincularse del mismo. En distintas ventanillas se acusaba al Athletic de un expolio de la cantera navarra.

Alex Berenguer, con la camiseta del Athletic Club. AFP7 / Europa Press

La cuerda se hizo mil pedazos, sobre todo durante el mandato de Patxi Izco. El Athletic saltó la banca pagando 6 millones de euros por Javi Martínez, cuando todavía estaba en edad juvenil. La entidad navarra ha llevado a cabo varias renovaciones en los últimos meses que tienen tintes de protección ante la entidad vizcaína. Esta temporada ha ampliado los contratos de David García, que ha despuntado esta temporada, y a Jon Moncayola, uno de sus grandes talentos.

No solo ha vuelto a abrir la eterna disputa entre Pamplona y Bilbao por sus jóvenes promesas, también lo hizo con el Villarreal. Después de que Osasuna lo fichase del Txantrea, e hiciera una prueba fallida con el Real Madrid, se marchó a Castellón en edad alevín. El Athletic tenía conocimiento de la posibilidad de hacerse con este jugador y en 2018 se hizo con sus servicios a cambio de 300.000 euros para el conjunto de Fernando Roig. Precisamente, ese año no acudió al partido contra los rojiblancos evidenciando el malestar del submarino amarillo.

De cachorro a león

No es un jugador habitual de los que han salido últimamente de Lezama. Serrano es un jugador creativo con gran técnica con el balón, movilidad muy inteligente sobre el campo, una aceleración interesante, capacidad para los cambios rápidos de dirección, regate en corto y mucha calidad en el pase. Ha demostrado durante su corta carrera que puede jugar en ambas bandas, así como creador de juego avanzado e incluso como centrocampista.

No es de extrañar que otros clubes hayan estado siguiendo a Serrano dadas sus increíbles actuaciones, sin embargo, el joven talento apuesta por asentarse al primer equipo del Athletic. Es el futbolista más joven que ha marcado en Liga con el Athletic en la última década. No solo eso, desde Aymeric Laporte no había otro futbolista más joven entre los 11 elegidos por un entrenador del Athletic para un encuentro de La Liga.

