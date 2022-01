Marcelino: "Que el Athletic llegue a finales es un éxito al nivel o por encima de los títulos de Madrid o Barça"

El Athletic se quedó a las puertas de revalidad su título como campeón de la Supercopa de España después de perder en la final de 2022 ante el Real Madrid. Ahora toca cambiar el chip. Los leones se enfrentan este jueves al Fútbol Club Barcelona en los octavos de la Copa del Rey. En la previa, Marcelino García Toral ha hablado en rueda de prensa.

Pelear con los grandes

"Que el Athletic con su filosofía llegue a finales es un éxito que está al mismo nivel o por encima de los títulos que puedan ganar Real Madrid, Barcelona incluso Atlético. A la final siempre llegan los mejores, aunque influya los sorteos. El año pasado nos enfrentamos en esta fase con el Alcoyano y ahora toca Barcelona, es lo que pasa en el bombo. Pero, repito, que jugar en dos años tantas finales y ganar una es para que la afición esté orgullosa".

La derrota de la Supercopa

"Siempre que pierdes una final estás triste. Ves tan cerca ganar un título que te produce una tristeza enorme, pero a la vez, a mí en concreto y también a la plantilla, un orgullo enorme. Fue una competición corta y atractiva que todos los equipos querían ganar. Estoy orgulloso y satisfecho con los futbolistas porque nos permiten vivir este tipo de situaciones. Hemos perdido contra un equipo que esta temporada nos saca 22 puntos y que de las últimas 18 finales que ha jugado ha ganado 15. A veces la ilusión te hace perder la realidad de la situación. Calificarlo de decepción, ya no digo fracaso... creo que hay que dignificar el trabajo de estos jugadores".

Diferencia con las derrotas en las finales de Copa

"En ese tramo final fue atípico. Pocas veces se han dado situaciones así con dos finales en 15 días. Es de una carga mental muy grande, sobre todo cuando pierdes la primera, independientemente del rival. Es muy difícil de afrontar. Y cuando pierdes las dos es muy difícil de asimilar. Ahora lo que importa es recuperar rápido a nivel mental, que creo lo estamos. Tenemos un partido muy difícil contra un grandísimo rival, pero tenemos ese factor del público que puede acercar la desigualdad que existe entre los dos equipos. Tenemos una ilusión enorme. Todos me dicen que voy a vivir una gran noche de Copa en San Mamés y estamos entusiasmados con esa situación".

Marcelino García Toral, en un partido del Athletic Club de la temporada 2021/2022 Reuters

Plan ante el Barça

"Insistimos en lo mismo cada temporada. El Real Madrid nos marcó por ir a una presión alta, no por refugiarnos. Contra el Barcelona haremos lo mismo. Intentaremos aproximarnos al balón lo más rápido posible para recuperarlo y si no habrá que replegar bien y rápido. El Barça con Xavi es más intenso y tiene más ritmo de juego que anteriormente, unido a que ahora está recuperando futbolistas. En ataque busca atraer, para vencer y progresar, y también utiliza el contragolpe. Es un Barça de posesión pero adaptado a lo que el fútbol de ahora exige. No nos conviene un partido de ida y vuelta".

El Barça en Liga y en Copa

"Era más estático y con menos ritmo que balón. La intensidad defensiva en campo contrario era menor. La transición era similar, aunque también depende de quién esté en el campo. Nosotros no tendremos dudas. Querremos el balón para meter gol y tener el balón lo más lejos de nuestra portería y en defensa tendremos que ser intensos. Lo importante es que seamos nosotros. No estamos a gusto con el sorteo, pero ellos seguro que también tendrían otras opciones mejores".

Estado físico de su vestuario

"Estaremos lo mejor que podemos, pero nos hubiera gustado otra situación. Estas experiencias hacen la mejora individual de los futbolistas y su progresión. Es un gran aprendizaje que afrontamos con la idea de pasar, aunque sabemos que es muy difícil. En Liga hicimos un gran partido y no nos dio para ganar. Habrá que estar a ese nivel y tener acierto en las áreas, que es lo definitivo. Haremos cambios porque el equipo necesita algún refresco. Hay futbolistas que acusaron el esfuerzo anterior y ahora después de un esfuerzo acumulado y un viaje largo con todo lo que exige haremos algunos cambios en las líneas".

¿Qué portero jugará?

"Tengo la decisión tomada..."

¿Qué le queda al Athletic?

"No pienso en qué pasará si perdemos. Es más sencillo pensar en ganar, porque así plasmas y transmites. Y luego pasará este partido e iremos a Vallecas para ganar. Que nos alcanza para llegar a Europa, bien, pero lo que queremos es demostrar la ambición por crecer y que un equipo en transformación siga creciendo y llegue al final de temporada lo más alto posible. Hasta ahora estoy muy orgulloso y satisfecho de cómo ver competir al equipo. Y creo que la afición también. Luego parece que hay gente pesimista, algunas veces no sé con qué objetivo, pero lo respeto".

Expectativas con los jóvenes

"Es un proceso continuo y en esa continuidad hay altibajos. Hay aparición, poca experiencia, mucha juventud, y también dependes del equipo. Nos empeñamos en hacer figuras por un partido bueno, por dos. No es lo más provechoso porque el futbolista bueno se va generando, se está creando. Y nosotros tenemos que intentar ayudarle. Y ayudarle no es darle palmadas en la espalda, que ya le dan bastantes cuando hace un partido bueno y aparece en primeras páginas de la prensa, sino haciéndole ve qué es lo importante para seguir creciendo. Con Zarraga, con Nico, con Sancet, con Serrano, con el mismo Vencedor que tiene algo más de experiencia y está asentado, hay un proceso y tendrán días felices y otros menos. Los que estamos alrededor tenemos que darles oportunidad para que crezcan y sean importantes en el Athletic".

Recuperación de Villalibre y Vencedor

"Villalibre lleva pocos entrenamientos con el grupo, pero es posible que esté en la convocatoria. Se fue incorporando al grupo en Arabia, pero uno de los días no pudimos entrenar por una tormenta. Después de una recaída debe sentirse bien a nivel mental y considerarse plenamente recuperado. De Vencedor creemos que para el día del Espanyol -4 de febrero- no va a estar. Creemos que se va a posponer".

