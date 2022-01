Simeone: "¿Renovación de Luis Suárez? Ya hablé con él y con el club"

El Atlético de Madrid se enfrenta al Valencia este sábado, después de caer eliminado de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El 'Cholo' Simeone ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido. En ese encuentro ante los medios de comunicación, el entrenador argentino ha hablado de la renovación de Luis Suárez.

¿Cómo está viviendo esta situación?

"Me siento muy bien, con mucha ilusión. La misma que tuve el primer día. Lo único que pienso es en cosas positivas. Cada uno puedo mirar lo que quiera. Yo busco mirar la dinámica de los últimos partidos de Liga que no es mala. Ganamos al Rayo y empatamos en la cancha del Villarreal. Ojalá podamos seguir en esa dinámica positiva. Todo lo que paso de atrás, no se puede arreglar. Lo que sí se puede arreglar es lo que pase de acá en adelante. Pido a la gente que esté con el equipo, nuestro equipo necesita a la gente. Y no tengo ninguna duda de que la gente va a responder como el momento lo pide. Hace unos meses el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana, nos sacaron campeones. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo".

¿Cómo están los jugadores y la afición?

"La gente está con el equipo. La gente quiere que el equipo gane y no tengo ninguna duda que todos pensamos en el partido a partido. Todo lo que importa es el partido de mañana. Los futbolistas ojalá puedan mostrar en el campo la unión que hay en el vestuario y las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. No hay otra forma de transmitirlo que con hechos".

El 'Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 Reuters

Regreso de Savic

"Mañana vuelve a la convocatoria, ya tenemos a Giménez, a Felipe, a Mario... Confiamos y creemos en el grupo. Creemos que el equipo es más importante que las individualidades. Cuando el equipo responde todo funciona bien. Esperemos mantener la dinámica de Liga que tuvimos con Rayo y Villarreal".

Claves para superar este bache

"La unión. No hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes estando juntos todos. La gente, los directivos, nosotros... Siempre a partir de esta situación todo sale bien y se reacomoda. Los apuros no llevan a ningún lado. Necesitamos contundencia, estabilidad. Tenemos que transmitirlo en el campo. Nos vamos a encontrar un equipo duro, complejo... conocemos bien a su entrenador".

Incidentes en el fútbol

"La sociedad de hoy muchas veces utiliza el fútbol como medio de escape y se producen situaciones que no estamos acostumbrados en España. Las imágenes hablan por sí solas".

Dificultades desde Mestalla

"Hemos tenido lesiones importantes en el equipo. Con jugadores importantes con un tiempo fuera. Hemos intentado buscar la estabilidad y no la hemos encontrado, ahora al volver de diciembre en Liga hemos competido bien y ojalá podamos asentarnos".

Energía de la temporada

"Aquello lo comenté al principio de temporada, ahora tiene trampa la pregunta así que prefiero no entrar".

Situación de Luis Suárez

"Suárez mañana va a jugar y no tengo dudas de que los momentos difíciles nos hacen más fuertes. Este momento no lo habíamos pasado, habíamos vivido años muy buenos. Es la vida misma, hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale, vale lo que haces hoy y eso me encanta".

Así ve a Javi Serrano

"Seguro que está en camino de si sigue con esta humildad y este don de trabajo que tiene de acercarse cada vez más a poder ser estable con nosotros. Dependerá de sus ganas de aprender, de mejorar... tiene muchas cualidades con las que nos sentimos identificados con su juego. Es chico, hay que llevarlo de a poco, pero tiene algo que se necesita: energía".

Renovación de Luis Suárez

"Pregunta trampa, ya la vivimos hace años con Fernando. No voy a entrar. Ya hablé con Luis, con el club... Ya saben todos lo que pienso. Pienso en el partido del Valencia".

