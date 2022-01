FUTPro, el sindicato que revoluciona el fútbol femenino: "Hay que hablar más de la maternidad"

24 de noviembre de 2021. FUTPro da la sorpresa constituyéndose como nuevo sindicato del fútbol femenino. Es el primero en España dirigido única y exclusivamente a las jugaras "para luchar por el bienestar de las futbolistas". El ente cuenta con la ventaja de tener el respaldo de jugadoras del Barça como Alexia Putellas, Patri Guijarro y Andrea Pereira. Sin embargo, quien está al frente como presidenta es Amanda Gutiérrez.

Esta abogada especializada en derecho laboral y derecho deportivo femenino atiende a EL ESPAÑOL meses después de lo que parecía un reto, pero que ya es una realidad. FUTPro dio la sorpresa ganando en las últimas elecciones sindicales para ser las representantes de las jugadoras en la negociación del nuevo convenio. Y Amanda Gutiérrez, en conversación con este periódico, desgrana algunos de los puntos de la hoja de ruta del sindicato.

Entre otros aspectos, destaca el de mejorar los salarios y abordar la polémica lista de compensación que está lastrando el sector. Pero, además, se atreve a hablar de un tema tan complejo como la maternidad. En el último convenio, según critican, solo aparece dicha palabra en una ocasión. Por ello, es una de las claves a tratar después de su revolucionaria entrada en el fútbol femenino español.

✍🏼 | FUTPRO es la nueva asociación de futbolistas femeninas profesionales. Un sindicato especializado únicamente en fútbol femenino creado para luchar por el bienestar de las futbolistas. ¡Bienvenida al cambio!#BienvenidaalCambio #FUTPRO #futfem #futbolfemenino #LigaProfesional pic.twitter.com/x89PQmZKQu — FUTPRO (@futpro_es) November 24, 2021

Pregunta: ¿Cómo surge la idea del sindicato?

Respuesta: Es una idea que se intentó hacer en su debido momento hace unos años, con otras jugadoras que ahora algunas siguen en activo y otras están retiradas. Cayó en saco roto porque el momento del fútbol femenino no estaba para que las jugadoras pidieran tanto.

Hace un año y medio es cuando surge. Yo llevaba un tiempo representando a solo deportistas mujeres, entre ellas a futbolistas, y es donde me sugieren que les gustaría retomar este proyecto de un sindicato formado por ellas. Durante año y medio es algo que se va hablando, intentando estructurar de alguna forma. Y cuando el CSD declara profesional la competición, es cuando digo: 'Es ahora o nunca'.

La decisión de las jugadoras es fundamental para crear este sindicato en concreto.

Totalmente. Siempre ha sido idea de ellas. Yo únicamente soy una persona que en un principio decido ayudar a los trámites y papeleo. Son ellas las que deciden que como presidenta tiene que haber alguien que no sea jugadora profesional porque tienes muchos compromisos y tener disponibilidad 100%. Es cuando me lo piden a mí. Pero desde el principio ha sido algo creado y gestioando por ellas, yo soy su portavoz.

Imagino que habéis encontrado muchas complicaciones por el camino.

Más que complicaciones, miedos. Es algo que nunca se ha hecho en España, al menos en el ámbito del fútbol. Había miedo a que se creara y que el resto de jugadoras no lo vieran bien y no quisieran venir, que ls medios no lo acogieran bien... Pero hemos tenido una acogida muy buena tanto de jugadoras, medios como organismos que constituyen el fútbol español. Estamos muy contentas.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

Que sea tan mediático. Me ha sorprendido. Nos ha demostrado a todos que el fútbol femenino interesa y que el bienestar de las jugadoras también.

¿Veis que es el momento del fútbol y del deporte femenino?

Sí. Estamos en un momento muy dulce. Creo que este momento es muy bueno para que ellas den un golpe en la mesa que llevan años queriendo hacer.

¿Cuál es el signo de distinción de este sindicato?

Aparte de que es un sindicato que está formado por ellas, otra de las cosas que ofrece es que solo se dedica al fútbol femenino. Puede ofrecer esa especialización. Dejan de tener prioridad otros asuntos, pues en otros organismos se centran en el fútbol masculino y luego si hay tiempo el fútbol femenino. Esto aquí no va a suceder. Y, además, en nuestros órganos de gobierno están las jugadoras. Esto va a garantizar que lo que haga FUTPro es lo que quieren las jugadoras.

¿Qué pensáis de cláusulas concretas del fútbol femenino? La lista de compensación o el Convenio Colectivo.

Queremos cambiar muchas cosas. La lista de compensación es una de esas cosas. Estamos hablando con todas las jugadoras sub23 para preguntar qué quieren, si quieren que se mantenga, mantenerla con modificaciones o si quieren eliminarla. Y cuando llegue el momento de empezar a negociar queremos tener la idea clara de lo que las jugadoras quieren.

Todavía necesitáis ese consenso y análisis para concretar las propuestas.

Estamos en enero, es nuestro segundo mes de vida. Por medio ha habido vacaciones de Navidad y unas elecciones sindicales que han sido una locura. Ahora es cuando estamos estudiando el Convenio, preguntando qué quieren las jugadoras en cada artículo. Haciendo un poco de recopilación para cuando tengamos que negociar estén las cosas claras.

¿Os esperabais esa victoria sindical? ¿Contábais con datos?

Próximamente notificaremos los resultados oficiales. Yo no me esperaba que esto fuera así, que nos lleváramos la victoria y nos consolidáramos como sindicato mayoritario. Sobre todo por la rapidez con la que se convocan y las formas. Las jugadoras fueron mucho más positivas que yo, confiaban en que era posible.

En nuestros órganos de gobierno están las jugadoras. Esto va a garantizar que lo que haga FUTPro es lo que quieren las jugadoras

El hecho de contar con el apoyo de jugadoras relevantes es uno de vuestros puntos a favor.

Es un punto a favor, pero también en contra. A veces puede jugar en contra porque hay personas que se están aprovechando de esto para dar a entender que FUTPro es un sindicato que solo se va a centrar en las futbolistas top. Cuando hablo con todas las jugadoras les digo que hagan una reflexión y piensen el por qué jugadoras como Alexia Putellas deciden crear este sindicato cuando es evidente que sus condiciones o las de las jugadoras del Barça están a años luz del actual convenio.

Las jugadoras tienen que entender que si hacen esto es para todas. Y porque quieren la igualdad de todas, que todas las compañeras puedan disfrutar del deporte como el resto de jugadoras. A veces es positivo tener jugadoras tan mediáticas, pero en otras nos está pasando que hay gente que quiere hacer creer que solo nos vamos a preocupar de ellas y no es así.

¿Cómo estáis viendo el éxito actual de Alexia Putellas? Es una forma de mostrar al mundo del fútbol cómo es el fútbol español.

Es una locura, no tiene nombre. Se te acaban las palabras para definir lo que está consiguiendo. Todo lo que ella consigue da más valor al discurso que ella mismo ha dado. Dame recursos que yo te voy a dar buenos resultados. Sus resultados están siendo espectaculares, ayuda a ella, al Barça y a todo el fútbol femenino. Ayuda a todo el deporte español porque es donde las mujeres podemos aprovechar este tirón, dar un golpe sobre la mesa y decir: 'Si inviertes en mí aquí tienes resultados'.

¿Cómo habéis visto el acuerdo de los clubes con los estatutos? Se ha demorado demasiado.

Se ha alargado más de lo previsto. Había momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar. Pero me parece un paso muy positivo que los clubes hayan llegado a un acuerdo. Significa que quieren que salga bien. Es lo que las jugadoras demandan. Ellas sacrifican toda su vida por el fútbol y lo que piden es que los organismos que forman el deporte hagan lo mismo. Este paso es muy importante. Si desde este momento se gestiona todo correctamente, la liga femenina va a crecer muchísimo en los próximos años.

Hay gente que quiere hacer creer que solo nos vamos a preocupar de ellas -jugadoras estrella- y no es así

Se habló de la amenaza de huelga. ¿Era amenaza o realidad?

Era algo que AFE quería convocar. Cuando se habló FUTPro no estaba constituido. Nosotros hablamos con las jugadoras y nos dijeron que no entendían el motivo de esta huelga. En el comunicado de AFE parecía que se culpaba al CSD, pero en rueda de prensa decían que no.

Como desde FUTPro no entendíamos el motivo real de la huelga ni el objetivo ni a quién se iba a presionar, FUTPro no iba a secundar esta huelga. Era evidente que si no se llegaba a un consenso las jugadoras teníamos que hacer algo, pero por suerte no se ha llegado a este punto.

¿Qué tres claves quiere conseguir FUTPro? Salario, convenio...

Evidentemente el Convenio actual es muy mejorable, pero hay tres puntos muy importantes. Uno es el salario, eliminar la parcialidad y subir el salario mínimo es muy importante. Otro punto es la lista de compensación, ver qué quieren las jugadoras y los clubes. Que no vuelva a pasar lo que viene pasando que hay muchas jugadoras jóvenes con talento que se han tenido que ir del país y no es lo que deseamos.

Por último, el tema de la maternidad. Para ser un convenio colectivo que solo aplica a mujeres, tener solo un artículo que hable de la maternidad y que la palabra solo aparezca una vez en todo el convenio, me parece que deja mucho que desear. Es otro tema que nos gustaría profundizar muchísimo más.

La maternidad se ha ido dejando de lado siendo fundamental en la carrera de una jugadora.

Al final, la carrera deportiva de una futbolista coincide con su vida fértil. Es lógico que llegue algún momento en el que la futbolista quiera ser madre y no tenga que colgar las botas o retirarse. Hay que buscar un convenio donde la jugadora se sienta segura y protegida, y si decide ser madre tenga toda la información, sepa cómo hacerlo y cómo le va a amparar este convenio. Se pueden añadir muchas cuestiones que no se han tenido en cuenta.

Hay que buscar un convenio donde la jugadora se sienta segura y protegida, y si decide ser madre tenga toda la información

Decías el tema del talento joven. Ha habido muchas jugadoras que se han tenido que ir fuera. ¿Habéis hablado con alguna de las que se han ido?

Sí, hemos hablado con jugadoras que están en el extranjero. Antes de FUTPro yo ya hablé con jugadoras afectadas. Sabemos lo que ellas quieren y demandan. De hecho, en la junta directiva de FUTPro tenemos jugadoras sub23 porque es importante tener el punto de vista de jugadoras veteranas que de jugadoras jóvenes. Hemos hablado con muchas jugadoras sub23 y queremos que nos trasladen qué es lo que quieren.

¿Qué depara el 2022 al fútbol femenino?

A mí me gusta ser positiva y creo que nos deparan cosas muy buenas. Las noticias que envuelven el fútbol femenino son muy positivas. También hay negativas, pero es importante centrarnos en las positivas y darle aún más impulso. Esto es una rueda. Si se gestiona bien la nueva liga, vamos a poder ver todos los partidos, los clubes van a poder ingresar más dinero. Esto se va a traducir en mejores condiciones para las jugadoras, no solo de salario, y va a entrar en una rueda que ya, con lo que hemos conseguido sin estar en esta rueda, no puedo pensar lo que podemos conseguir cuando estemos dentro.

Sigue los temas que te interesan