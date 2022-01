Gerard Piqué y su vida lejos del fútbol: Twitter, eSports y una carrera para presidir el Barça

Gerard Piqué es uno de los personajes de actualidad que desata tantas pasiones como odios. El jugador del Fútbol Club Barcelona no deja indiferente a nadie y eso es un gran triunfo en cuanto al impacto mediático se refiere. Su última gran polémica llegó de la mano de Twitter, al revelar cuánto cobra del club catalán.

Ante las continuas informaciones sobre que es de los mejor pagados de la plantilla y que por esto el Barça se encontraba por una situación económica complicada, el defensa decidió publicar un pantallazo con el sueldo que percibe de la entidad azulgrana. De esta manera tan particular, Piqué confirmó que tras la rebaja de su ficha cobra al año 4.657.768 euros.

De inmediato se convirtió en Trending Topic, pero esto es solo la punta del iceberg. Sus mensajes en Twitter acostumbran a convertirse en tendencia y no solo esto. Su firme apuesta por los eSports, en continuo ascenso, su inversión en el Andorra o su aventura en el tenis son otros de los ejemplos que llevan al futbolista a ser una de las personas más relevantes en el deporte. Y todo ello apunta a un escenario después de que decida colgar las botas: la presidencia del Barcelona.

Mucho más que fútbol

Can Barça vio nacer a la leyenda, pero pronto sus pasos le llevaron hasta el Manchester United. Un billete de ida y vuelta, con una Champions League conquistada como miembro de la plantilla de los diablos rojos. En el Barcelona formó pareja con Carles Puyol para pasar a ser ambos uno de los dúos de la defensa más importantes de la historia del club.

Los años fueron pasando y no solo se convirtió en un fijo en el Barcelona, sino también en la selección española. Lo ganó todo y tal vez por eso su punto de mira se posó en otras direcciones. Esto le ha acarreado un buen número de críticas, pero siempre haciendo gala de una enorme personalidad, Piqué ha sabido ser uno de los favoritos de la afición culé y, por supuesto, un enemigo público uno para el Real Madrid.

Gerard Piqué celebra un gol con el Barcelona en la Champions League 2021/2022 Reuters

Con un talento especial para los negocios y un olfato empresarial digno de admirar, Gerard Piqué fue metiendo su nariz en otros apartados lejos del fútbol. A través de Kosmos Holding, fondo del que es copropietario junto a Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten, ha ido canalizando la mayor parte de sus actividades. Esto ha desencadenado en la adquisición de los derechos de la Ligue-1 en España.

También mediante Kosmos compró el Andorra en el año 2018 y de ahí a la que, según Forbes, es su gran obra maestra: la nueva Copa Davis. Esto sin olvidar su actividad en la compra y venta de activos inmobiliarios, de la mano de Kerad Project 2006 SL; de Kypers, su marca de gafas de gol; o de la empresa de bebidas isotónicas que creó junto a Puyol y Noel Alimentaria.

Apuesta por los eSports

Dejando a un lado la Copa Davis, tal vez donde ha puesto más empeño es en el mundo de los eSports. Así lanzó la ya extinguida Kerad Games y ahora sigue su curso junto a Ibai Llanos. Futbolista y streamer se han convertido en la pareja de moda. Todo lo que tocan lo convierten en oro y sino solo hay que hablar del Mundial de Globos.

Gerard Pique e Ibai Llanos, durante el evento del Mundial de Globos

Su última aventura es KOI, el proyecto con el que Ibai Llanos y Gerard Piqué intentan unir el mundo del fútbol y de los eSports. Ambos, además, cuentan con el apoyo de empresas tan gigantescas como Finetwork, Disney+ o Cupra. Su equipo, KOI, competirá en League of Legends (LoL), con sitio en la Superliga que se disputa en España, y presentará dentro de poco su equipo de VALORANT. Y esto parece ser solo el principio.

Final irremediable

Se dice que todos los caminos conducen a Roma, pero parece que los de Piqué le llevan hasta la presidencia del Barça. El futbolista ya lo dejó claro en El Hormiguero: siempre hay que intentarlo. "Intentarlo es para valientes. Intentarlo es lo más difícil de todo. Muchas veces es suerte, otras veces es buena gestión, tener buenas ideas... Pero lo que hay que valorar es que se intente. En Estados Unidos se valora mucho esto. Aquí estamos esperando a que alguien fracase para darle. Puede ser que sea envidia", afirmó en el programa de Pablo Motos.

Precisamente, ahí habló abiertamente de la posibilidad de convertirse en presidente del Barcelona: "Hay días que sí y hay días que no. De verdad. Hay días que digo hoy sí y otros que digo... hoy no. Tienes que tener una implicación muy grande y un amor muy grande por el club. Si algún día tomase la decisión, claro que lo tendré. Pero también hay otras cosas, es mucha responsabilidad".

Gerard Piqué, en El Hormiguero El Hormiguero

"Por no hablar del aval, que son 150 millones. Y el sacrificio personal, que si las cosas no van bien te atacan a ti. Si lo miras fríamente piensas 'por qué te vas a meter en este jaleo'. Pero desde que nací he estado enamorado del Barça, me lo ha dado todo. Voy a intentar ayudarlo en todas las facetas y lo de presidente ya se verá", aseguró uno de los capitanes del equipo blaugrana.

Si acabará siendo presidente del Barcelona solo el futuro lo dirá, pero lo cierto es que cuenta con todo para ello: es culé hasta la médula, tiene todo el sentimiento; es inteligente y hábil en los negocios; conoce el negocio del fútbol y tiene los contactos; y el famoso aval no sería un problema. Él mismo dice "¿por qué te vas a meter en este jaleo?", pero si algo le gusta a Gerard Piqué es meterse en el barro y no hace falta decir que se mueve perfectamente en él.

