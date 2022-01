Piqué responde a Toni Freixa tras su última polémica: "Puedes borrar los tweets, sinvergüenza"

Gerard Piqué se ha hartado. El jugador del FC Barcelona no ha querido pasar por alto el último comentario que le ha dedicado una persona que cuenta con cierto apoyo en el sector barcelonista como es Toni Freixa. El que fuera candidato a la presidencia en las últimas elecciones junto a Joan Laporta y Victor Font, atacó de nuevo al central.

Freixa publicó un mensaje a través de sus redes sociales que, minutos más tarde, borró. Sin embargo, el jugador del Barça ya había visto el mensaje que le había dedicado y decidió hacer captura del mismo para publicar su propia respuesta. Un nuevo cruce de declaraciones entre dos personajes muy influyentes y que suelen generar mucha controversia en redes sociales con sus mensajes.

Freixa decidió publicar un mensaje en el que criticaba una comida de Gerard Piqué dejando caer que un futbolista de élite y de primer nivel no puede llevar una dieta de ese tipo, aunque se trate de una comida puntual: "Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe con nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando".

Este mensaje fue borrado en cuestión de minutos, pero si hay algo que tiene controlado Piqué son las redes sociales y en especial Twitter. Por eso, no tardó en llegarle el ataque del candidato a la presidencia, por lo que pudo utilizar la captura de dicho mensaje para responderle. Lejos de ironías, Piqué fue directo y llegó incluso a descalificar a Freixa.

T’has equivocat amb l’entrecot.. era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintonic a la teva salut! Ja pots anar borrant els tweets, pocavergonya. pic.twitter.com/tiYHuIw8HQ — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 3, 2022

"Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. El resto todo bien. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza". A Piqué, este cruce de mensajes le dejó de hacer gracia a tenor por su respuesta. Se mostraba notablemente enfadado y así lo hizo a saber en el que es el enésimo cruce de mensajes y ataques entre los dos personajes del barcelonismo.

Inicio del pique

Freixa participó en una discusión hace unos días con un periodista por la renovación de Ousmane Dembélé, tema sobre el que apuntó: "Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca". Esta fue la crítica lanzada por parte de Freixa hacia un Dembélé que ahora mismo está lejos de la renovación.

Piqué no se quedó callado ante este ataque que el central interpretó como algo general entre los futbolistas y respondió con otro duro ataque a través de sus redes sociales: "No generalices con el 'así son los jugadores'. Es como si yo dijera 'así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores". En ese momento, Freixa decidió no entrar al trapo y no respondió al jugador del Barça, aunque se estaba guardando su respuesta para unos días más tarde, momento que ya ha elegido y al que Piqué ha respondido.

[Más información: Gerard Piqué se 'engancha' con Toni Freixa en Twitter por el 'caso Dembélé']

Sigue los temas que te interesan