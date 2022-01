Raúl García carga contra la Supercopa en Arabia Saudí: "No tiene sentido, es un torneo de España"

Raúl García ha calentado la Supercopa de España cargando contra el actual formato de la RFEF que sitúa fuera del territorio nacional la disputa del torneo. El jugador del Athletic Club de Bilbao, en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid, ha indicado que "no tiene sentido" jugar en Arabia Saudí y que el único motivo que lleva a ello es conseguir más dinero y generar patrocinios.

El veterano de 35 años es el primero que en las horas previas a la Supercopa carga de manera tajante contra su disputa lejos de España. Por ello, su discurso no ha tardado en hacerse viral, aunque el propio Raúl García ha asumido tener que jugar lejos de España porque es su "trabajo" y se dedica a ello. El fútbol, según su experiencia, "ha cambiado mucho" desde que él empezó su carrera deportiva.

"Para mí no tiene sentido", ha reconocido sobre disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí. "Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país e irse a jugar a otro país... El sentido es el que tiene", ha asegurado con tono crítico en referencia a la motivación económica que lleva a exportar la Supercopa.

Raúl García ha intentado alejarse de la polémica. "No quiero entrar", ha espetado ante los medios. Sin embargo, no ha podido evitar incidir en su postura: "Para mí lo principal es que no tiene sentido jugar allí".

El jugador del Athletic ha explicado que es "de los de antes". "Para mí el fútbol ha cambiado en el sentido de que ya no se piensa en el aficionado", ha criticado el veterano atacante. "Lo que importa ahora es generar y conseguir patrocinios. Nos estamos yendo de lo básico que tiene el fútbol", ha afirmado en relación a la importancia que deberían tener los aficionados.

"El ambiente que hace que los partidos sean diferentes, que la afición disfrute de un partido con la familia, que los horarios sean los más cómodos para todos" son algunas de las claves que tiene el deporte, según Raúl García. "No lo digo yo, se ve. Es mi trabajo y me dedico a hacer esto, pero desde que empecé esto ha cambiado mucho", ha concluido en una crítica muy comentada a cómo ha evolucionado el sector del fútbol.

Acuerdo a largo plazo

La Supercopa de España, cabe recordar, está vendida a Arabia Saudí hasta 2029. Durante todo este tiempo, la Real Federación Española de Fútbol prevé ingresar cerca de 320 millones de euros. De esa cantidad, una parte irá a los participantes y ganadores del torneo, así como al fútbol humilde que se sostiene con fondos federativos. Este formato, que comenzó en 2019, se disputó de nuevo en España en 2021 por culpa de la Covid-19 con el triunfo del Athletic ante el Barça.

