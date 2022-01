"No contagié a Messi": el DJ que ha sido acusado de provocar el positivo en Covid del argentino

Que Leo Messi haya dado positivo en Covid ha caído como una bomba tanto en Francia, donde milita en las filas del París Saint-Germain, como en su país, en Argentina. De hecho, muchos se preguntan cómo se contagió el delantero, que pasó las vacaciones de Navidad junto a su familia en su tierra natal y se quedará allí a la espera de ser negativo.

Las redes sociales hace tiempo que se convirtieron en un pozo de acusaciones y ataques y es lo que ha ocurrido esta vez a raíz del positivo de Messi con un reconocido DJ argentino, Fer Palacio. Una foto de este junto a Leo durante una fiesta en el parón navideño han bastado para que el artista reciba fuertes ataques de otros perfiles que le acusan de haber contagiado a Messi.

Fer Palacio fue invitado por Messi a una fiesta navideña tal y como él mismo reveló en su Instagram hace unos días. Actuó en ella y se pudo fotografiar junto al futbolista, ambos sin mascarilla. Pero lo que ha hecho estallar la bomba contra el DJ fue su presencia en una velada anterior que ha acabado derivando en varios casos de coronavirus.

Unos días antes se celebraron los Coscu Army Awards, una gala enfocada hacia el mundo de internet, de Twitch, cuyo anfitrión es el streamer Martín Pérez Disalvo, 'Coscu', que es amigo de Ibai Llanos y, precisamente, estuvo presente en la cena de despedida que hizo Messi en Barcelona antes de partir a París el pasado verano. Fer Palacio asistió a los premios, de los que salieron varios positivos.

Su defensa

A la gente le han bastado esos datos para atacar al DJ y este ha tenido que salir a defenderse en sus redes sociales: "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, tengo muchos mensajes de muy mucha mala onda. En fin. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid. A todos los que me tiran a malas les mando un beso", dijo descargándose en varias historias de Instagram.

Además, más tarde subió el resultado del test PCR realizado para poder viajar y en el que aparece su negativo. "No contagié a Messi", escribió.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

