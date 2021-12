Fabio Coentrao sorprende al mundo del fútbol con su nuevo trabajo tras la retirada profesional

Fabio Coentrao se retiró del fútbol profesional tras su último paso por Rio Ave. El lateral portugués no acabó su carrera a lo grande, pero puede decir bien alto que ganó dos Champions League con el Real Madrid. Años después de alejarse del deporte, el luso ha cambiado radicalmente de vida. De los lujos de la élite al trabajo diario en la pesca gracias a una flota de barcos.

El que fuera jugador del Real Madrid, Benfica, Sporting de Lisboa o Rio Ave ha reaparecido ante las cámaras después de un tiempo desaparecido. Y lo ha hecho para lucir, orgulloso, cuál es el estilo de vida que lleva ahora. Coentrao, en una entrevista para Empower Brand Channel, ha dado la vuelta al mundo gracias a la sencillez y humildad de cumplir una tradición familiar.

Coentrao, que cuenta con una flota de barcos, ha defendido que "la vida en el mar no es ninguna vergüenza como mucha gente piensa", sino que es "un trabajo como otro cualquiera". Además, "el mar es percioso y lo necesitamos" todos para subsistir. "Tiene que haber gente trabajando aquí y la profesión debe ser respetada como otra", ha reconocido el exjugador.

O melhor dos melhores pic.twitter.com/l8Zvui8ziH — Fabio Coentrao (@Fabio_Coentrao) September 7, 2019

El luso, a sus 33 años, ha destacado que la pesca "es un trabajo también para las nuevas generaciones" porque "la gente que ama el mar y que quiere vivir la experiencia del mar necesita seguir su voluntad y su sueño". Él lo sabe bien, pues a pesar de su trabajo en el mundo del fútbol, su familia fue de todo menos rica.

"Mi padre tenía un barco, se dedicaba a la pesca y siempre iba con él de pequeño. Mi vida era el mar. El mar y pescar", ha recordado Coentrao, que como "sabía que el fútbol un día acabaría y que debería tomar una nueva dirección" en su vida, se preparó para esta nueva etapa. Su "felicidad" ahora es el barco que regenta y la vida que tiene es la que desea.

La vida tras el fútbol

Un cambio radical que no es habitual en el mundo del fútbol. Muchos de los jugadores, una vez abandonan el puesto de profesionales, siguen ligados al deporte de diferentes maneras. Desde el cargo de entrenador, empezando en categorías inferiores, hasta el de directivo del club de su vida. Otros, como puede ser el caso de un Gerard Piqué que sigue en activo, optan por el plano más empresarial. Sin embargo, Coentrao es completamente diferente.

El portugués nunca ha ocultado su pasado y sus raíces. "No hay dinero que pague esta felicidad [...]. Nací pobre, no me importa morir pobre", aseguró en 2018 cuando se desvinculó del Real Madrid para fichar por el Rio Ave. Por aquel entonces, su deseo era volver al club que le vio crecer. Y su último volantazo le ha llevado a un barco pescero que ahora es su día a día alejado de cualquier excentricidad.

