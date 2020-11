Coentrao: "Llegar al Real Madrid y estar siete años no es para cualquiera..."

Fábio Coentrão es una institución en el mundo del fútbol para muchos. Ya sea por su carrera, por sus excentricidades o porque en sus mejores años fuera un gran jugador, el que vistiera la camiseta del Real Madrid durante siete temporadas está volviendo a sentirse jugador en el Rio Ave. El portugués ha repasado varias cuestiones de su carrera en una entrevista en el diario O Jogo y ha puesto los puntos sobre las íes a los que critican lo que ha hecho durante su trayectoria.

El lateral izquierdo plantea en esta charla el debate de lo que supone pasar tantos años en un club como el merengue. "Tuve siete años de contrato en el Real Madrid y una renovación de por medio. Eso no es para todos", expone el actual jugador del Rio Ave ensalzando que mantuvo un gran nivel durante los años más importantes de su carrera. Y es que en ese momento era uno de los mejores en su posición y así lo demostró con algunas actuaciones que muchos recuerdan en el Santiago Bernabéu.

El ganador de la Champions League de 2014 también habla sobre lo que significa jugar al lado de un jugador como Cristiano Ronaldo, al que considera un amigo. "A menudo les digo a mis compañeros que me gustaría que tuvieran la oportunidad de poder trabajar con él para ver cómo es Cristiano y cómo trabaja. Es un monstruo, además de ser un gran amigo y una excelente persona. Nació con talento puro y le suma mucho trabajo, lo que lo convierte en el mejor del mundo", explica el luso.

Fábio Coentrão fala de Ronaldo: ""Digo muitas vezes aos meus colegas..." https://t.co/cTuPsIeDAC — O Jogo (@ojogo) November 15, 2020

No lo ha pasado bien en los últimos años. Coentrão no ha encontrado continuidad alguna en las temporadas previas. Aún así, finalmente, ha conseguido regresar al profesionalismo y quiere tener un buen fin de carrera. "Acabé de recibir varias propuestas, como toda la gente sabe, y una de ellas era aquello que quería, pero infelizmente por varios motivos no quiero comentar lo que falló", desveló sobre lo que ha pasado durante ese tiempo en el que ha estado apartado del fútbol.

