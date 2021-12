Simeone: "A veces ganamos sin merecerlo y ahora toca perder partidos que merecimos ganar"

Cuarta derrota consecutiva del Atlético de Madrid en La Liga. El equipo colchonero no levanta cabeza en la liga española de fútbol y cierra el año 2021 con otro resultado adverso. Esta vez contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes y después de haber empezado ganando el partido.

Joao Félix puso por delante al Atlético, pero primero Darwin Machís y después Jorge Molina dieron la vuelta al marcador. Eso sí, entremedias de los goles del Granada, el internacional portugués marcó el segundo en su cuenta personal, pero el tanto fue anulado por una presunta falta.

Koke Resurrección fue el encargado de 'denunciar' lo sucedido: "Nos han anulado un gol justo y nos pusimos por delante en el marcador". Después, habló el 'Cholo' Simeone. El técnico argentino no entró a valorar si era legal o no, pero lo que sí afirmó es que merecieron más.

Sensaciones tras perder

"A los jugadores no les puedo decir nada, hicieron un montón de cosas buenas, no está queriendo entrar. Hubo situaciones de gol, hasta el gol que pudo ser legal, las situaciones de gol que tuvimos claras en el segundo tiempo para ponernos en ventaja, no hubo muchos tiros del Granada. Hay desatención, mucha, y nos hace pagar con derrotas un partido que nos merecemos".

Análisis del partido

"Hicimos un muy buen partido y las desatenciones y pequeños detalles nos están costando muy caros".

¿A qué se deben las derrotas?

"No estamos encontrándonos con las victorias que en algún momento pudimos merecer, es fútbol. A veces ganamos sin merecerlo y ahora toca perder partidos que merecimos ganar, hay que limpiar la mente, estar tranquilos, trabajar, esperar a que se recuperen los centrales, que nos están faltando con mucha necesidad y con tranquilidad y búsquedas, rearmarnos. El equipo tiene muchas cosas buenas y con tranquilidad y equilibrio saldremos adelante".

Goles encajados

"El primer gol es un golazo desde media distancia y después aprovechó una desatención nuestra en una contra y pudo ganar un partido que cuando uno hace dos goles y el otro hace uno, es merecedor de ganar el partido".

