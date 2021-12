Quién es Geyse Ferreira, la goleadora del Madrid CFF que quiere romper la hegemonía del Barcelona

Geyse Ferreira se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol femenino en España gracias a sus goles con el Madrid CFF esta temporada 2021/2022. El Barcelona ha sido el gran dominador en todos los aspectos de la Primera Iberdrola, tanto la temporada pasada como en el actual curso, pero la brasileña se ha metido de lleno en la lucha por el pichichi.

Ante el Valencia, la futbolista se reencontró con el gol para empatar en lo más alto de la clasificación de artilleras de la liga española con Asisat Oshoala. Once dianas han marcado cada una de ellas y aunque el próximo encuentro contra el Real Madrid Femenino se lo pierde después de ser expulsada frente al conjunto blanquinegre, es una serie amenaza para la hegemonía culé.

La internacional canarinha es sinónimo de gol. Y eso lo saben bien en el Madrid CFF. Porque si ella marca, el conjunto de la capital no pierde. Sus tantos se resumen en dos contra el Rayo Vallecano, uno frente al Sevilla, uno ante el Atlético de Madrid, cuatro dianas al Betis, uno al Villarreal, uno al Sporting de Huelva y otro, el ya citado, al Valencia.

Después de disputarse las trece primeras jornadas del campeonato doméstico, el Madrid CFF marcha séptimo de la tabla con 20 puntos. Por detrás de él están equipos tan importantes para el fútbol femenino español como el Levante o el Real Madrid. Por delante, el primer puesto que da opción a jugar la Women's Champions League lo tienen a tiro de cinco. Posición que ocupa en estos momentos el Atlético.

Viaje de ida y vuelta

También conocida como 'Pretinha', la brasileña de 23 años dio sus primeros pasos en el fútbol en su país natal. En el gigante sudamericano pasó por varios clubes. Desde el Corinthians cruzó el Atlántico para jugar en Europa. Así aterrizó en la capital español en 2017, para un año más tarde comenzar una nueva aventura de su carrera en el Benfica.

En 2020, regresó al Madrid CFF para convertirse en una pieza clave. Al equipo de la capital llegó para "inyectar su alma goleadora". Así al menos lo vieron desde el propio club. Su gran 'pero' puede ser ese carácter 'caliente' por el que le llueven las tarjetas amarillas y rojas. Una vez controle esto, su futuro apunta muy alto porque el gol lo lleva en las venas.

Geyse Ferreira celebra un gol del Madrid CFF en la temporada 2021/2022 Madrid CFF

En su primer año en el equipo apenas tuvo protagonismo, pero en esta segunda etapa la historia es muy diferente. Su rendimiento le ha llevado hasta la selección de Brasil, pero ella sigue siendo la misma chica humilde que salió de su país para alcanzar su sueño. Así lo confesó en el diario MARCA al final de la pasada temporada.

Como a las jóvenes de su edad, Geyse Ferreira es una apasionada de conocer sitios nuevos y no esconde que le gusta viajar por España para descubrir nuevos rincones. Pero no solo eso, otra de sus pasiones es ver dibujos animados: "Me pongo películas de niños y me harto de reír".

Tabla de goleadoras

1. Geyse Ferreyra (Madrid CFF): 11 goles

2. Asisat Oshoala (FC Barcelona): 11 goles

3. Lieke Martens (FC Barcelona): 10 goles

4. Alexia Putellas (FC Barcelona): 9 goles

5. Jenni Hermoso (FC Barcelona): 9 goles

6. Nerea Eizaguirre (Real Sociedad): 8 goles

7. Maríapaz Vilas (Betis): 7 goles

8. Aitana Bonmatí (FC Barcelona): 6 goles

9. Deyna Castellanos (Atlético de Madrid): 6 goles

10. Esther González (Real Madrid): 6 goles

