Rafa Benitez, héroe o verdugo: su conflicto con James Rodríguez abre heridas del pasado

La llegada de Rafa Benítez al Everton pilló a contrapié a prácticamente toda la Premier League. El entrenador español fue el elegido para sustituir a un Carlo Ancelotti que puso rumbo al Real Madrid de la noche a la mañana. Un cambio de banquillo que en el equipo inglés no terminó de gustar debido a su pasado en el Liverpool. Pese a ello, Rafa Benítez inició decidido su proyecto y se impuso a amenazas, presiones y críticas durante los primeros meses de la temporada. Ahora, el Everton marcha undécimo y los enemigos del técnico salen a la luz a raíz del 'caso James Rodríguez'.

Las complicaciones para Benitez no tardaron en aparecer en esta nueva etapa en la Premier League. El técnico español, tras su paso fallido por el banquillo del Real Madrid, pasó por el Newcastle y el Dalian Yifang. Su experiencia en la Premier League y sus ganas de volver a los terrenos de juego le llevaron al Everton. Y su pasado, muy vinculado al Liverpool con el que logró la Champions League a lo largo de sus seis temporadas, no sentó bien a la afición británica. Tal fue la crispación que se llegaron a detectar amenazas escritas en varias pancartas cerca de la vivienda del entrenador o en las instalaciones del club.

El Everton, afrontando la situación, siguió adelante con su proyecto deportivo y acabó firmando a un Rafa Benítez que hoy en día no quiere salir del equipo. El entrenador español volvía a la competición inglesa y se hacía con un equipo a reconstruir tras la marcha del italiano. Una de las claves estaba en James Rodríguez, quien fue uno de los pesos pesados con Ancelotti y que en apenas unas horas perdió por completo su condición de estrella del Everton.

El atrevimiento de Benítez no pasó desapercibido. Además de no contar con el absoluto respaldo del público, el entrenador se echaba encima a los seguidores del jugador colombiano. Tenía clara una cosa y es que en su equipo no iba a estar James. Durante semanas se especuló sobre una posible mala relación, pero el entrenador siempre defendió que se trataba de una serie de limitaciones físicas. "Solo está para jugar el 50% de la Premier", confesó Rafa Benítez al explicar su decisión.

James, tras varias semanas de debate, puso rumbo a Qatar sin haber tenido presencia con Benitez en el banquillo. El Al Rayyan era su nueva aventura y el Everton se convertía en algo del pasado. Las críticas a Benítez en su entorno, eso sí, se mantenían. Pese a ello, el entrenador español ha logrado esquivar todos los obstáculos: su Everton marcha undécimo de la Premier League y James Rodríguez está empezando a jugar en Qatar después de superar sus problemas físicos.

Ataque del pasado

La etapa de Benítez en el Liverpool no fue de todo perfecta. Al menos para algunos jugadores como Ryan Babel, uno de los nombres habituales del equipo británico y que no mantuvo una gran relación con el español. Tras las últimas polémicas respecto a James, el jugador neerlandés ha recuperado tensiones del pasado para criticar una forma de actuar del veterano entrenador.

Según Babel, con Benítez pasó de verse como una promesa a un jugador condenado al olvido. "Me dejó totalmente solo y me juzgó por las cosas que no hice bien en lugar de decirme cómo mejorarlas", ha indicado en una de las letras de las canciones que ahora compone. Esta versión no ha pasado desapercibida y los más cercanos a James Rodríguez la han empleado para poner en duda el método Benítez.

El técnico, meses después de comenzar esta nueva etapa en la Premier League, se encuentra en el centro del debate. ¿Acertó prescindiendo de James Rodríguez o era una cuestión personal? Ryan Babel lo tiene claro, pero los números confirman que el colombiano no estaba en condiciones.

