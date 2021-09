El Al Rayyan de Catar confirma el fichaje de James Rodríguez

James Rodríguez ya es nuevo jugador del Al Rayyan. El futbolista pone rumbo a Catar para escribir una nueva página de su carrera después de que Rafa Benítez no contase con él en el Everton. Se especula con la posibilidad de que sea una vía para llegar al PSG en los próximos meses.

Esta ha sido la salida para el futbolista cafetero después de haber intentado abandonar el Everton a lo largo de todo el mes de agosto. Su principal valedor en el club inglés era Ancelotti, pero con el regreso del italiano al Real Madrid, el jugador supo que lo tendría muy difícil.

Finalmente, James Rodríguez no encontró una solución cuando se cerró el mercado de fichajes en Europa. Pero ha solucionado su complicada situación con esta vía en el fútbol catarí. La ventana de transferencias allí se cierra el próximo 30 de septiembre y de ahí su llegada al Al Rayyan.

El Al Rayyan es dirigido por el francés Laurent Blanc y cuenta en su palmarés con ocho ligas de Catar. En estos momentos, cuando la temporada ya ha dado comienzo, el nuevo equipo del colombiano marcha sexto en la clasificación después de dos jornadas. A cuatro puntos del líder de la tabla, el Al-Duhail.

Futuro abierto

El futbolista ya dejó su futuro abierto en Twitch. Fue en dicha plataforma en la que afirmó no saber dónde iba a jugar esta nueva campaña: "No sé qué va a pasar. No sé dónde voy a jugar. Es complicado. Jugaré donde ellos quieran. Alguien tiene que estar donde quiere que esté".

Entonces se pensó que su carrera continuaría en Europa, mientras que algunas informaciones iban dirigidas al fútbol sudamericano. Sin embargo, su destino es uno de los conocidos como exóticos. Eso sí, ya planea la posibilidad que de hacer un buen papel, el PSG decide incorporarle a sus filas el año que viene.

Ahora el principal objetivo del mediapunta es volver a su mejor nivel. A un rendimiento notable para que las puertas de la selección de Colombia vuelvan a abrírsele. En el punto de mira el próximo Mundial 2022, el cual, precisamente, se disputa en Catar entre los meses de noviembre y diciembre de dicho año.

