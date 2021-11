La Real Sociedad pierde ante el AS Monaco y se jugará la vida en la Europa League ante el PSV

Los jugadores del AS Monaco celebran su gol ante la Real Sociedad Reuters

AS Monaco 2-1 Real Sociedad

La Real Sociedad perdió ante el AS Monaco en un partido que se complicó desde el inicio y tendrá que ganar sí o sí al PSV en la última jornada. El que logre el triunfo de los dos equipos pasará a los dieciseisavos de final de la Europa League. Isak, goleador del cuadro txuri-urdin, acabó con alguna molestia física. [Narración y estadísticas: AS Monaco 2-1 Real Sociedad]

El equipo vasco podía dejar medio asegurada la clasificación. El AS Monaco competía por comprar su billete. Y quizás por eso los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad. Januzaj probaba suerte desde lejos y el Monaco replicaba rápidamente en busca del gol. El encuentro no se decantaba por ninguno y las ocasiones no terminaban de llegar.

Por ello, al más mínimo roto a la defensa podría llegar el gol. Fofana, rápido en tres cuartos durante todo el encuentro, generó el primer tanto. Pasados 20 minutos de juego obligó a poner en alerta a Ryan con un disparo que se fue fuera. Poco después sería Badiashile quien lo intentara. Y, tras una prueba de la Real por medio de Januzaj, llegó el 1-0. Volland apareció en el área y la empujó anticipándose a la zaga vasca en el minuto 28'.

Los locales se crecieron y vivieron uno de sus mejores momentos. De ahí que el tanto de la Real Sociedad pudo haber sido fundamental para dar un giro de 180 grados al ritmo del partido. Isak, en el 35', igualó a pase de Januzaj sin demasiados esfuerzos. Sin embargo, apenas tres minutos después Fofana volvió a poner a los suyos por delante.

La Real se queda sin gas

Lejos de reaccionar en la segunda mitad, la Real Sociedad se quedó sin ideas mientras el AS Monaco contaba los minutos para adquirir su billete a la siguiente ronda. Apenas una oportunidad de Isak en el minuto 60 que se fue rozando el palo, y la presión de Oyarzabal en el descuento buscando el empate a la desesperada figuraron como ocasiones de gol visitante. Fofana fue expulsado con roja directa por una entrada sin sentido y por detrás ya en el 90'.

La Real Sociedad, así, se ve obligada a ganar en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League para pasar a dieciseisavos. Lo hará, en cualquiera de los casos, como segunda de grupo después de un AS Monaco que ya tiene asegurado el primer puesto. El PSV, actualmente segundo con ocho puntos, será el rival del equipo vasco. Quien gane de los dos pasará de ronda. A los de Imanol Alguacil, con seis puntos, solo les vale la victoria.

AS Monaco 2-1 Real Sociedad

AS Monaco: Nubel, Sidibé, Maripan, Badiashile (Disasi, 67'), Henrique; Fofana, Volland (Matsima, 90'), Jean Lucas, Diop (Martins, 74'); Golovin (Matazo, 90') y Ben Yedder (Boadu, 74')

Real Sociedad: Remiro; Zaldua (Gorosabel, 46'), Le Normand, Aritz, Aihen Muñoz; Zubimendi, Merino (Turrientes, 66'), Silva (Barrenetxea, 46'); Oyarzabal, Isak (Sorloth, 72') y Januzaj (Portu, 74').

Goles: 1-0, 27' Golovin. 1-1, 34' Isak. 2-1, 36' Fofana.

Árbitro: Ivan Kruziak (Eslovaquia). Expulsó a Fofana en el minuto 88 con roja directa. Amonestó a Maripán, Golovin, Nubel, Zaldua, Januzaj y Zubimendi.

Incidencias: quinta jornada de la fase de grupos de Liga Europa disputada en el estadio Louis II de Mönaco. 1.000 seguidores realistas que se hicieron notar antes los 3000 aficionados locales

Sigue los temas que te interesan