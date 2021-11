Emery: "¿Solskjaer? Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes... esos sí estarán en el campo"

El Estadio de La Cerámica definirá quién es el líder del Grupo F de la Champions League. Villarreal y Manchester United llegan a este partido, de la quinta jornada de la fase de grupos de la máxima competición del fútbol europeo, empatados con siete puntos. Unai Emery habló en la previa del partido y se refirió también a la destitución de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador de los diablos rojos.

Día grande

"Buscamos nuestro camino. Nos vamos a enfrentar al favorito y estamos igualados a puntos. De ganar a perder hay un cambio tremendo en el grupo. Tenemos ilusión y ganas de disfrutar en nuestro estadio. Es un día grande".

Estado de la plantilla

"Los que están son en los que confiamos. Por eso hicimos esta plantilla. No sé los jugadores que recuperamos. Esta tarde veremos. Los que estén deben estar en las mejores condiciones. No podemos tener ningún jugador con dudas en el campo".

Destitución de Solskjaer

"Me he enfrentado muchas veces a él. Hay que valorar que es una gran persona. No creo que vaya a haber muchos cambios en el United. Igual en Champions encuentran una motivación extra. Tienen mucho poderío. Tenemos que estar preparados para jugar contra Cristiano, Rashford, Fernandes, De Gea, MacTominay... y esos van a estar en el terreno de juego".

Unai Emery, dirigiendo al Villarreal Reuters

El United, picado

"Cuando hay un cambio de entrenador siempre hay una reacción porque el foco va a los jugadores. Seguro que eso será un plus más para los jugadores. Tienen que dar la cara por el Manchester. Espero una muy buena versión del United".

Disfrutar de la Champions League

"Tenemos la oportunidad y ahora hay que ir a por ella. ¡Qué más queremos! Disfrutar, competir y demostrar que aquí estamos. Cuando más complicado es el reto más nos debe atraer. Estamos muy concienciados. Me ilusiono y me multiplico en trabajar para intentar ayudar a los jugadores. Es un partido muy bonito para todos".

Jugar en La Cerámica

"Defensivamente tenemos que estar muy ordenados y ganar duelos individuales. Realmente jugar en un campo u otro los detalles son mínimos. Estamos muy igualados, pero allí perdimos y tenemos la diferencia de goles negativa con ellos".

Dani Parejo

Partido complicado

"Es un partido complicado, jugamos ante un rival con un equipo para optar para ganar esta competición. Esperamos el mejor nivel del United. Lo afrontamos con mucha ilusión y con optimismo".

Objetivo cerca

"Nuestro objetivo es respetar la competición y al rival en cada partido. Queremos llegar lo más lejos posible. Si ganamos estaremos cerca de los octavos de final".

Despido de Solskjaer

"Cuando pasan estas cosas del entrenador todo el mundo está en alerta. Jugadores de gran nivel siempre se rebelan y sacan su mejor versión. Tenemos que estar preparados para jugar contra el mejor Manchester United de la temporada. Individualmente son magníficos futbolistas".

Partido en Old Trafford

"En Manchester merecimos mucho más. Por juego y por ocasiones. Pero es otro partido y tenemos que buscar sus debilidades y sacar nuestras virtudes".

[Más información - El calendario de fútbol exprime a 7 equipos: 22 días para 6 partidos entre La Liga y Europa]

Sigue los temas que te interesan