Dani Alves: "Cuando me pongo la camiseta del Barcelona me siento como un superhéroe"

El fútbol da muchas vueltas y sino que se lo digan a Dani Alves. El jugador brasileño, de 38 años, se ha convertido en uno de los protagonistas virales de la última semana después de confirmarse su regreso al FC Barcelona. Un Barça en el que se reencontrará con Xavi Hernández, el que fuera su compañero y ahora es nuevo entrenador azulgrana.

El futbolista ha acudido este mismo lunes al Hospital de Barcelona para someterse a las pertinentes pruebas médicas, previas a su incorporación a los entrenamientos con el equipo culé. Aunque ya se sabe que Alves no podrá vestirse de corto y jugar en partido oficial hasta que comience el nuevo año 2022.

Enero es la fecha clave para volver a verle con la camiseta del Barça, algo que él mismo ha reconocido que le hace sentirse como un superhéroe, pero será este miércoles cuando tenga lugar su presentación en el Camp Nou (a las 14:00 horas), para luego pasar a atender a los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa. Pero el lateral diestro ya ha hablado.

❝ Es un privilegio volver a estar aquí. Ponerse la camiseta del Barça te hace sentir como un superhéroe ❞



— @DaniAlvesD2 — pic.twitter.com/0iYiV0Rvd1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2021

Desde las puertas del Hospital de Barcelona, Dani Alves ha querido mandar un mensaje a los periodistas que allí se habían dado cita para esperarle: "¿Me echabais de menos, eh?". Una vez superado el reconocimiento médico, el jugador brasileño ha hablado ya para los medios del club.

"Aún estoy en shock. He estado mucho tiempo intentando volver y ahora volver a trabajar con gente que conoce mi predisposición es un privilegio. Voy a intentar rescatar al Barça que tanto queremos. Estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo. No hay margen en este equipo para equivocarse. ¡Ahora es una gran oportunidad para hacerlo!", ha comenzado diciendo el defensa.

Sueño cumplido

Para Dani Alves regresar al Barcelona significa cumplir un sueño. Si hace tan solo unos días hablaba de reconstruir el club, ahora lo hace sobre el "increíble" desafío que tiene por delante: "Hay que tomarse en serio eso de que 'los sueños se cumplen'. Yo he estado currando para conseguirlo. Quiero ayudar al Barça a crecer. Ahora tengo un reto increíble, de los que más me fascinan. Luchar, defender una camiseta".

"Cuando me pongo la camiseta del Barcelona me siento como un superhéroe. Espero contagiar a mis compañeros de todo esto: lo que representa el Barcelona. También quiero decir a la afición que el Barça somos todos. No pueden dejar de apoyar al equipo porque al fin y al cabo son los momentos en los que vemos su barcelonismo. Tenemos que unir las fuerzas y demostrar lo que tenemos dentro", ha continuado.

Por último, el futbolista ha dejado claro su barcelonismo: "Más del 50% de mi mentalidad ganadora ha sido generada por mi trayectoria en el Barcelona. Mi casa está aquí y mi familia más cercana vive aquí. Era inevitable que yo volviera a Barcelona. La grata sorpresa es volver como jugador. Iba a volver después de mi retirada. Hay que soñar e intentar realizar los sueños. Yo quiero seguir ganado y si lo puedo hacer en el Barça, mucho mejor. Pero nosotros tenemos que creer que estamos en el Barça, el mejor club del mundo, y que lo podemos conseguir. Sé lo que digo. No hay ningún club como el Barça".

