Dani Alves sorprende con sus primeras palabras en el Barça: habla de "reconstruir" el club

El FC Barcelona confirmó el primer fichaje para el equipo que entrenará Xavi Hernández. Un veterano como Dani Alves al que el nuevo técnico conoce a la perfección. El brasileño, que firma hasta final de temporada, no podrá debutar hasta enero. Sin embargo, ya ha dejado claras sus intenciones en el primer mensaje publicado en redes sociales.

Dani Alves tendrá que resolver muchas dudas en la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Barcelona. Y, teniendo en cuenta que siempre ha destacado por ser un jugador claro frente a los medios de comunicación, todo apunta a que dará que hablar tras su comparecencia. Pero, hasta que eso ocurra, ha subrayado en sus cuentas oficiales que llega para "reconstruir" el club catalán.

La palabra escogida por Alves no es baladí, sino que refleja la situación de crisis institucional y deportiva que atraviesa la entidad. Un veterano como Alves, que lo ganó todo de azulgrana para convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición, llega con el papel de salvador a un proyecto que aún no ha dado sus primeros pasos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Alves (@danialves)

"Casi 5 años luchando como un loco para llegar a este momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que este día llegaría", ha relatado Dani Alves en el mensaje publicado en su cuenta oficial. "Vuelvo a casa, de donde nunca salí, y como dije antes de irme: "¡Yo soy uno más de ustedes!". No sé cuánto durará este sueño, ¡pero que sea eterno mientras dure!", ha asegurado en el mismo mensaje.

Alves ha detallado que se verán "pronto" donde más le "fascina". Un reencuentro que, sin embargo, tendrá que esperar unas semanas ante la imposibilidad de debutar antes de enero. Pese a ello, el brasileño ha destacado sus impresiones: "Nos vemos pronto donde más me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir el mejor club del mundo".

Un fichaje simbólico

El lateral, con 38 años y que se encontraba sin equipo, no supondrá un gran esfuerzo económico para un Barcelona que aseguró que contaba con 20 millones de margen salarial para el próximo mercado de enero. Una cifra que se dio a conocer antes del despido de Koeman, que también traerá consecuencias económicas para el club.

Alves se convierte en el primer fichaje de la 'era Xavi' en una operación con un gran significado. La entidad azulgrana, ahora comandada por el exjugador catalán, quiere recuperar los principios de juego y el hambre de títulos que caracterizó aquella época en la que Xavi y Alves compartían terreno de juego. Por el momento, el primer examen será certificar la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League.

[Más información - Quién es Ramon Planes: el cerebro del fútbol que se va del Barça tras fichar a Pedri y decir no a Xavi]

Sigue los temas que te interesan