Koke manda un mensaje a los rivales del Atlético: "Somos los mismos y lo podemos demostrar"

Tercer partido consecutivo a domicilio en La Liga en el que el Atlético de Madrid no conoce la victoria. Esta vez, los rojiblancos estuvieron muy cerca de llevarse los tres puntos. Llegaron con una ventaja de dos goles al descuento, pero un doblete de Hugo Duro -tantos en el 91' y 95' del tiempo añadido- desencadenaron el empate definitivo.

Sobre ello habló Koke Resurrección después del partido. El centrocampista dio la cara y dejó claro que cosas así no pueden volver a pasar, pero también mandó un aviso a todos aquellos que no creen en el Atleti o a sus rivales: "Somos los mismos y lo podemos demostrar".

"Es difícil, tenemos que tener más atención, no nos pueden empatar ganando 1-3 y en los últimos minutos. Tenemos que apretar más y sentir lo que hacemos en los partidos. Es falta de atención en los últimos minutos y por eso nos empatan el partido", comenzó diciendo el futbolista español.

Uno de los aspectos que más se le critica al Atlético de Madrid esta temporada es la fragilidad defensiva: "Muchos de los goles que nos meten es a balón parado y eso es atención y estar vivos. Hay que trabajarlo y tenemos margen de mejora. Hoy es casi como si hubiésemos perdido".

"Nos va a venir el parón por la selección para desconectar porque no ha sido un buen mes. Es un resultado difícil. Si seguimos trabajando, las cosas van a salir", continuó el jugador, quien remató su intervención señalando que demostrarán de qué pasta están hechos: "Todo el mundo dice que es debilidad atrás y si hay algo que nos caracteriza es la fortaleza atrás. Somos los mismos y lo podemos demostrar".

Simeone encuentra el culpable

Pese a que se habla de fragilidad defensiva, fue el 'Cholo' Simeone quien también habló tras el encuentro y señaló al verdadero culpable de lo sucedido: "No individualizaría en ningún futbolista el empate, si hay que individualizar a alguien es al entrenador no a ningún jugador". "Esta vez he fallado", aseguró después en rueda de prensa.

[Más información - Clattenburg y su escándalo en el Atleti - Real Madrid: del gol de Ramos al penalti a Torres para compensar]

Sigue los temas que te interesan