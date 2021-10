Arrasate: "Que Courtois diga que Osasuna es rival directo del Madrid me dice que es un cachondo"

Todo está listo en el Santiago Bernabéu para la celebración del partido entre Real Madrid y Osasuna, de la jornada 11 de La Liga. En la previa del encuentro, Jagoba Arrasate ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa y ha hablado de algunos nombres propios como de Thibaut Courtois o Vinicius Júnior.

Racha positiva

"Ojalá podamos prolongar la racha. Vamos con esa idea. En estos campos las estadísticas, generalmente, suelen ser desfavorables porque hablamos de un rival que es muy potente. Sabemos que tenemos que hacer casi todo bien pero tenemos la ilusión de que fuera de casa nos están saliendo bien las cosas. Si hacemos un partido perfecto, redondo, seguramente tendremos alguna opción y nos agarramos a eso".

¿Repetir el plan ante el Villarreal?

"Cada partido es diferente porque cada partido tiene su matiz. La idea va a ser defender lo mejor posible, hacerles daño y tener esa eficacia que es indispensable en este tipo de campos para tener opciones de sacar un buen resultado".

'Chimy' Ávila marca su gol ante el Granada EFE

Partido de ida y vuelta

"Si les dejamos correr, malas noticias seguro. Es un equipo que es muy bueno en casi todo pero si le dejas espacio a la espalda te matan porque ahí aparecen las mejores virtudes del Real Madrid. Habrá momento que nos cojan alguna, pero necesitamos evitar esos espacios a la espalda y que ellos se encuentren cómodos. Tenemos piernas pero en ese ida y vuelta no vamos a salir ganadores. Necesitamos otro plan de partido".

¿Un Real Madrid sometido?

"Es lo que han hecho en los dos últimos partidos, sobre todo fuera de casa. En su casa va a ser diferente. Cuando han jugado contra el Mallorca o Celta, equipos parecidos a nosotros en cuanto potencial, han sido un equipo dominador. Es verdad que también tienen ese registro de que no les importa estar un poco sometidos porque te pueden hacer mucho daño, pero no creo que nos espere un partido así. No sé qué pensará su míster. Si nos dan el balón lo tendremos pero sobre todo no podemos cometer pérdidas y terminar las acciones porque si les damos opciones de transitar, ahí sí que tendremos dificultades".

Vinicius Jr.

"Seguramente sea uno de los jugadores más desequilibrantes de La Liga. Está en un gran momento, con mucha confianza. Tiene capacidad para desbordar y está haciendo goles".

Courtois ve a Osasuna como un rival directo

"Indica dos cosas. Una que mira la clasificación cosa que otros no y que me parece un tío cachondo".

