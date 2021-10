El Liverpool sale victorioso de la batalla del Wanda y el Atlético se va frustrado con el árbitro

El gran partido que estaban librando Atlético de Madrid y Liverpool tuvo de todo, pero se decantó del lado inglés por un hecho clave: la expulsión de Antoine Griezmann. Trepidante encuentro entre los colchoneros y los ingleses que dieron por buenos los goles de Milner, Keita y Salah, que transformó la pena máxima. El francés hizo los dos tantos para los rojiblancos, que se quejaron agriamente del arbitraje recibido esta noche en el Wanda Metropolitano. [Atlético de Madrid 2-3 Liverpool: Narración y estadísticas]

Una lucha de tú a tú entre dos grandes clubes que solo se desigualó cuando el colegiado, con buen criterio, decidió expulsar a Griezmann. Los ingleses, con uno más sobre el campo, fueron a más tras recibir el mazazo de la remontada por medio del francés. Estaba cuajando un gran encuentro, fue el encargado de remontar y demostró al Metropolitano que va a redimirse en esta nueva aventura en el Atlético. Un exceso de confianza le costó irse del campo antes de tiempo.

El galo luchaba por un balón con Roberto Firmino. No miró para atrás por ir pendiente de la pelota y, al levantar su pierna para buscar el control, puso su pie en la cara del futbolista del Liverpool y no pudo evitar el contacto. El colegiado de la contienda no tuvo dudas, cartulina roja. Al Atlético se le venía abajo el plan establecido. Estaba combatiendo de tú a tú con el Liverpool, pero ahora tendría que hacerlo con uno menos durante gran parte de la segunda mitad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan