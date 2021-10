El mensaje de Luis de la Fuente sobre la apuesta de Luis Enrique por sus Sub21: "Es motivante"

La selección Sub21 afronta un nuevo duelo de cara a la clasificación para el Europeo 2023. España, tras sufrir y remontar ante Eslovaquia, quiere seguir con la senda del triunfo y con el ritmo de pleno de victorias ante una irlanda que amenazará al Estadio de La Cartuja este martes. Luis de la Fuente afronta el encuentro con respeto por el rival, a pesar de tener una menor entidad, y pone en énfasis la situación motivante que están viviendo sus jugadores al ver a compañeros asentarse en la absoluta.

Volver a Sevilla

"Estamos encantados de poder estar en Sevilla. Es un lujazo poder jugar en la ciudad con un público como el que tuvimos el otro día. Eso ayuda a seguir cumpliendo los objetivos. Pasa por ganar este partido también. Hay que sumar tres puntos más para seguir en el buen camino. No tenemos muchas oportunidades para estar juntos, el camino es muy largo y hay que aprovecharlo. Intentaremos mejorar las prestaciones con respecto al último día".

Rotaciones

"Sí. Me gusta cambiar a los jugadores porque tengo confianza en todos los que han venido. Sé que siempre que tomo la decisión de alinear a un jugador es una decisión ganadora. Pienso también que hay que cambiar el equipo para que todos se sientan partícipes. Seguro que los jugadores que repitan van a hacer un buen partido".

Menos sufrimiento

"Me gustaría que sufriéramos menos, pero también es parte del deporte. Viene bien que vivan estas situaciones, les ayuda a madurar. No hay rival pequeño, eso nos viene bien, me gusta. Lo que quiere uno es ganar el partido sin agobio después de generar ocasiones para llegar con una ventaja más holgada. Tenemos que seguir creciendo y mejorar en todos los aspectos, es parte de esta adaptación. En cuatro ventanas se ventila la clasificación y tenemos que aprovechar para hacer un equipo competitivo".

La absoluta

"Es un acicate más, una motivación extraordinaria, saber que la absoluta tiene las puertas abiertas para los jugadores jóvenes que mejoran. Esta circunstancia es motivante, eso les contamos y les decimos. Ven a compañeros que estaban el mes pasado con ellos en la absoluta, alguno de ellos ya instalado en el primer equipo. Depende de ellos. Tienen herramientas y material, nosotros se lo vamos a poner fácil, pero ellos tienen que poner todo de su parte".

El rival

"Hay muchísima igualdad en el panorama actual. Tienen un nivel de competición muy parecido al nuestro. Tenemos que estar bien para superar a Irlanda. Queremos hacerlo con la mayor solvencia posible. No podemos cometer errores, que es lo que nos está condenando en los últimos partidos. No va a ser un partido fácil, así se lo hemos transmitido a los jugadores".

El fuera de juego

"La interpretación del reglamento nos desconcierta a todos los profesionales. Yo hubiera pitado fuera de juego. Estas situaciones hay que simplificarlas. Si lo dejamos todo a la interpretación, será lioso. Hay que buscar una situación que sea minimizar las interpretaciones. Me quedé con la sensación de que un error nos dejó sin título. Una toma de decisión equivocada".

