Arthur Melo, ex del Barcelona y futbolista de la Juventus, involucrado en un accidente de tráfico

Desde Italia llegan noticias de actualidad sobre Arthur Melo. En la mañana de este jueves 22 de septiembre, el centrocampista brasileño ha sufrido un accidente de tráfico cuando conducía su Ferrari. Según las fuentes, el jugador de la Juventus de Turín no tuvo la culpa de lo sucedido, pero su automóvil ha tenido serios daños. Lo importante, él se encuentra en buen estado.

El accidente tuvo lugar en Turín, en el momento en el que Arthur Melo se encontraba de camino a pasar por los chequeos rutinarios en J-Medical. Pruebas que van dirigidas al proceso de rehabilitación de su última cirugía. El brasileño salió ileso, pero ni él ni la Vecchia Signora han emitido ni una nota oficial para hablar sobre lo sucedido.

Superado el susto, lo más importante es que el jugador se encuentra bien y que solo ha tenido que lamentar los importantes daños materiales que ha sufrido su Ferrari. Tal y como afirman desde Italia los medios de comunicación, el centrocampista salió por su propio pie de su coche.

Esta vez Arthur Melo no tuvo la culpa, pero no es la primera vez que se ve involucrado en un accidente automovilístico. Todo ocurrió durante las negociaciones entre Barcelona y Juventus por su traspaso. El Diari de Girona informó no solo del accidente, sino del positivo del futbolista en el posterior control de alcoholemia.

El centrocampista fue denunciado por la policía local del municipio catalán después que diera una tasa de 0,55 mg/l mientras conducía un Ferrari. Arthur sufrió un accidente de tráfico leve sobre las cuatro de la madrugada en la calle del Corcho, una de las vías que da entrada a la población de la provincia de Girona. Habría tocado en la acera y se acabó empotrando contra una farola. En esa ocasión, también salió ileso, como los otros ocupantes del coche, pero tampoco sufrió ningún daño el coche.

En cuanto a lo futbolístico, su actual club no atraviesa por su mejor momento. La Juventus está firmando su peor comienzo en el campeonato doméstico de los últimos 60 años. Todavía no saben lo que es ganar en la Serie A y después de disputarse las primeras jornadas ligueras, la escuadra bianconera se encuentra en posiciones de descenso.

