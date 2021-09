Zarpazo de Falcao a los leones: el Rayo Vallecano se lleva los tres puntos ante el Athletic

El 'Tigre' ya es el nuevo rey de Vallecas. Y de lo que no es Vallecas. Radamel Falcao fue suplente en San Mamés, pero acabó rugiendo en La Catedral con su gol en el descuento para dar la victoria al Rayo Vallecano sobre el Athletic. [Narración y estadísticas: Athletic 1-2 Rayo Vallecano]

Falcao, que salió en el tramo final del encuentro, desequilibró un choque en el que abrió el marcador Álvaro García tras un robo de Sergi Guardiola a Mikel Vesga y empató Pathé Ciss, desviando a su propia portería un centro a balón parado de Iker Muniain.







La victoria visitante acabó con el invicto del equipo de Macelino García Toral e impulsó al Rayo a la parte alta de la tabla clasificatoria, en la que duerme en posición de Liga de Campeones.







Arrancó mejor el Rayo, que para el minuto 5 ya se había adelantado en el marcador. Lo hizo con una jugada en la que Sergi Guardiola, muy agresivo en la presión y en las disputas, le robó la cartera a Vesga, uno de las seis novedades en el once inicial del Athletic.







Guardiola sirvió rápido a Álvaro, que batió tras la carrera a un Unai Simón excesivamente remiso a abandonar la portería.







Claro error que acusaron los de Marcelino, a merced de los de Iraola durante un buen rato. El Rayo dormía el encuentro con largas posesiones y cambios de orientación, y al Athletic, como desorganizado, se le hacía muy largo.







Superado el ecuador de la primera mitad, los 'leones' empezaron a coger el balón y a mantener al Rayo en su mitad de campo, lo que alimentaba la sensación de que podía llegar el empate.







Lo intentó Villalibre en varias jugadas sin filo dentro del área y lo marcó Pathé Ciss en propia puerta. Fue en una acción desafortunada a un centro a balón parado de Muniain, que se anotó su cuarta asistencia de la temporada.







Y aún pudo haber remontado el Athletic antes del descanso, pero a Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki, hoy suplente, se le marchó desviado un chut, a pase de Raúl García, ya dentro del área.







A vuelta de vestuarios, un disparo de Raúl García que acabó en córner dio paso a tres intentos seguidas del Rayo. Los más peligrosos un disparo de Álvaro a las manos de Simón y otro de Isi que bloqueó Lekue.







Retomó ánimos el Athletic con un Villalibre muy activo y ya con Iñaki Williams sobre el césped.







Villalibre probó a Dimitrievski, a pase de Muniain, y después centró sobre Williams, que no conectó el taconazo que buscaba.







Sin que se desequilibrase para ningún equipo, entre los numerosos cambios y varios parones el choque fue languideciendo con más posesión del Rayo y más intención del Athletic.







Aunque en la jugada más cercana al gol, De Marcos evitó el remate de Kevin en el punto de penalti.







Ya en el descuento, que fue de siete minutos, Morcillo no consiguió bajar con la cabeza un centro demasiado fuerte de Iñaki Williams, y Falcao si logró hacerlo, completamente solo en el área pequeña a otro centro fuerte, aunque más medido, de Bebé.

Athletic 1-2 Rayo Vallecano

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Nuñez, Íñigo Martínez, Lekue; Nico Williams (Morcillo, 75'), Vesga (Dani García, 75'), Zarraga (Vencedor, 69'), Muniain (Berenguer, 69'); Raúl García (63') y Villalibre.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Maras, Fran García; Pathé Ciss (Oscar, 59'), Comesaña; Isi Palazón (Bebé, 79'), Unai López (Falcao, 76'), Álvaro (Kevin, 79'); y Sergi Guardiola (Nteka, 59').

Goles: 0-1, 5' Álvaro; 1-1, 34' Pathé Ciss; 1-2, 90+' Falcao.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Nuñez (16'), Muniain (56') e Íñigo Martínez (90+') y a los visitantes Catena (6'), Sergi Guardiola (42') Maras 83').

Incidencias: Partido de la sexta jornada de La Liga disputado en San Mamés (Bilbao, España) ante 16.236 espectadores.

Sigue los temas que te interesan