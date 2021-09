El pelotazo de Joao Félix dio a un socio del Atleti, le saltó las gafas y le hizo sangre en la ceja y la nariz

El Atlético de Madrid no pasó del empate ante el Athletic en un partido marcado por la expulsión de Joao Félix. El atacante recibió dos tarjetas amarillas, una de ellas por insinuar al árbitro que estaba loco, y abandonó el césped claramente enfadado. Al retirarse, pegó un pelotazo al balón. Este, sin embargo, impactó en un aficionado que tuvo que ser atendido por los servicios médicos del Wanda.

Joaquín Fernández, socio del cuadro colchonero, ha relatado lo sucedido en COPE. El aficionado rojiblanco recibió un pelotazo que le rompió las gafas y le hizo sangre en la ceja y en la nariz. Por ello, el club madrileño le regalará una camiseta firmada por Joao Félix, así como tres días de hotel en cualquier zona escogida por él mismo. Todo un premio para compensar el mal rato en la grada del Metropolitano.

"El balón fue a mi cara. Me pilló desprevenido. La verdad es que el impacto, cuando no te lo esperas... Estaba hablando con mi señora, que tenemos el abono juntos. No ves el balón venir. Un golpetazo, las gafas, empecé a echar sangre... Pero entiendo que fue sin intención de dar a un aficionado, fue cosa de la impotencia", ha indicado durante su intervención. Joao Félix, cabe recordar, ha sido sancionado con dos partidos tanto por lo sucedido en el césped como por el pelotazo.

⛔️El balonazo que Joao Felix lanzó a la grada impactó en la cara del socio Joaquín Fernández.



🚑Le saltó las gafas y empezó a sangrar por la ceja y la nariz.



📞@joaofelix70 se disculpó🙏.

👕Le regalará una camiseta.

🏨El @Atleti le regala 3 días de hotel con su mujer. pic.twitter.com/Np6TcGsql4 September 21, 2021

"Me hizo un corte en la ceja, empecé a echar sangre por la nariz y una herida. Rápidamente vino gente del club, se interesaron y llamaron a gente de la Cruz Roja. Me limpiaron e hicieron un seguimiento. Fue un susto, los dolores cuando gane nuestro equipo ya se pasarán", ha contado Joaquín, que sin embargo siguió acordándose del mismo rostro.

"Me acordé de Gil Manzano. La sanción a Joao Félix por el pelotazo la veo innecesaria. ¿Al árbitro que hay que hacerle?", bromeó en los micrófonos de la radio reflejando el enfado de toda la afición rojiblanca, que incluso llegó a emitir por medio de las peñas un comunicado de enfado por las decisiones arbitrales.

Pese a todo, el final ha sido el mejor posible. "Me llamaron, se disculpó. Personalmente me dará una camiseta firmada en el próximo partido. Me llamó a través del club. Me pidió perdón y me dijo lo de la camiseta. Son cosas que pasan, le podía haber pasado a cualquiera", espetó el socio rojiblanco. "Por este club hay que perdonar casi todo".

Y la recompensa no ha podido ser mejor: "Nos han invitado a tres días de vacaciones donde elijamos. Fíjate si son un club que trata bien a su gente". Como bien bromeó Joaquín, "ahora todos quieren el balonazo".

