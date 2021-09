Joao Félix rompe su silencio: "Hace tiempo que no me sentía así..."

Joao Félix ha vuelto a hablar y todo con motivo del estreno del Atlético de Madrid en la Champions League esta temporada 2021/2022. El turno para el conjunto rojiblanco es el miércoles y su rival, el Oporto. El futbolista portugués ha roto así su silencio y lo ha hecho para asegurar que está "preparado".

El jugador, quien fue relacionado con el Barcelona en la recta final del pasado mercado de fichajes de verano, ha destacado que tiene muchas ganas de volver a jugar en la Champions League con el aliento de la afición colchonera. Además, ha señalado que está totalmente "recuperado" y también "concentrado" para lo que está por venir.

En declaraciones para los medios oficiales del Atlético de Madrid, Joao Félix se ha sincerado sobre la lesión en el tobillo y también de su regreso al campo. Ante el Espanyol volvió a tener minutos y ha afirmado que se sintió "bien" y que hacía ya "tiempo" que no se sentía así al jugar.

Champions League

Joao Félix ha hablado en esta entrevista sobre el Oporto, su primer rival en la fase de grupos de la máxima competición continental: "Conozco bien al equipo, sus características y formas de jugar y estoy preparado para el partido". "Tenemos un grupo difícil, equipos que son los mejores en su país y van a ser partidos peleados. Haremos nuestro trabajo para conseguir los tres puntos", ha añadido.

Uno de los detalles que no ha pasado por alto el futbolista luso es que será el primer partido ante su público en Champions para el Atlético desde el año 2020: "El público es muy importante para nosotros, vivimos de la pasión de nuestros aficionados y tenerlos en nuestro estadio es muy bueno. Todavía este año no he jugado en casa y tengo muchas ganas de verles".

Estado físico

El portugués también ha hablado de su lesión en el tobillo: "Fue difícil, nunca es fácil jugar cuando no estás bien, pero lo hacia por mi voluntad para intentar ayudar al equipo. Estoy bien, recuperado y solo estoy concentrado en esta temporada y en el próximo partido, que es importante para nosotros".

Para finalizar, se ha referido a su vuelta al campo: "Me sentí bien. Hacía tiempo que no me sentía así, con libertad para hacer los movimientos que antes me dolía y ahora no y mi juego está volviendo. Espero estar más preparado que nunca para este campeonato".

