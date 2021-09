Luis Enrique: "Para mí no es un mal partido, no merecimos perder"

La selección española ya no depende de sí misma para conseguir el billete directo del Mundial de Catar 2022. El combinado nacional cayó ante Suecia en Estocolmo. Y eso que las cosas se le pusieron muy bien a España con el gol de Carlos Soler en el 4' de partido. Pero un minuto después Isak ya había empatado y en la segunda mitad Claesson culminó la remontada sueca. Luis Enrique habló después sobre el duelo.

Ante el micrófono de TVE, el seleccionador nacional fue claro cuando le preguntaron si había sido una noche complicada: "Sí, no hay más que decir". "Hemos perdido muchos duelos y nos han generado más transiciones que en los últimos diez partidos", continuó explicando el asturiano.

Luis Enrique expuso que intentó cambiar la dinámica con los cambios: "Hemos intentado cambiar jugadores para generar algo más que peligro. Los centros con tantos jugadores en el área… aun así hemos encontrado alguna ocasión". Sin embargo, el gol para el 2-2 no llegó.

"Empezamos bien con la intensidad adecuada. Que metas un gol y a la siguiente jugada te metan otro… Ha sido un error colectivo", apuntó Luis Enrique. Y el propio técnico fue muy sincero al señalar que no vio el presunto penalti cometido sobre Ferrán Torres: "No he visto nada y no me interesan esas polémicas".

El seleccionador apuntó que en su opinión "no ha sido un mal partido". "Ha habido ambición, buen posicionamiento, hemos creado muchas ocasiones pero hemos perdido muchos duelos en el centro del campo. Y con las transiciones nos han hecho mucho daño", agregó.

Preguntado sobre si hay margen para la Selección, Luis Enrique volvió a hacer gala de sinceridad: "No hay. Con el penalti de cachondeo que nos pitaron contra Grecia. Ahora no encontramos en el alambre con esta derrota". Ante la posibilidad de quedarse sin Mundial, el técnico asturiano tan solo dijo que "ahora mismo el que va primero es Suecia".

"No lo he visto y no me interesa. Hay que mejorar lo que podemos mejora. No ha sido un mal partido en muchos aspectos, pero hemos perdido infinidad de duelos, no sólo en lo defensivo sino también en el centro del campo. Les encanta jugar al contragolpe y somos el equipo ideal para ello. Pero así estamos, el partido de Grecia que fue injusto, con un penalti de cachondeo, significa que estamos en el alambre. Dependemos de que ellos no ganen alguno y ganar los nuestros".

"En actitud no hay reproche alguno. Tengo que ver de nuevo el partido. Hemos dejado generar y correr a este rival, demasiadas transiciones. Lo cruel ha sido su gol tan rápido después del nuestro, nos ha trastocado. Nos han hecho demasiadas transiciones. Hay errores individuales. Hay que esperar que ellos falle, que no es fácil".

"Para mí no lo es. No merecimos perder, pero el resultado está ahí. De Suecia no me ha sorprendido nada, ellos solo hacen peligro en las transiciones y en balón parado. Y eso lo han aprovechado".

"No me interesan esos datos, me preocuparía si hubiera visto a mi equipo sin actitud. Y eso no es así".

"Si este equipo hace pocas faltas, es poco yo se lo ordeno. Y se lo seguiré diciendo".

"Rotundamente no he echado de menos a nadie".

"Vamos a ir adelante siempre. En ese sentido estoy cero preocupado. Intentaremos ganar todos los partidos y si no da, ir a la repesa y ver si merecemos ir al Mundial".