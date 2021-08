Marcos Llorente: "¿Renovación? Es lo que quería cuando vine, estar muchos años aquí"

El Atlético de Madrid anunció este miércoles la renovación de Marcos Llorente hasta junio de 2027. El mediocentro concedió después una entrevista para los medios del club, en la que aseguró estar "muy feliz" por el acuerdo alcanzado con la entidad rojiblanca.

"Estoy muy feliz y muy contento, es lo que quería cuando vine, estar muchos años aquí y esta renovación a mi familia y a mí nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo todo lo que han depositado en mí", comenzó diciendo Marcos Llorente tras su renovación.

El futbolista también habló sobre el cambio en su juego desde que aterrizó en el Wanda Metropolitano: "Mi juego ha dado un vuelco y esa parte ofensiva que he podido sacar, muchos e incluso hasta yo las desconocían. Al final es bonito marcar goles y dar asistencias porque con este tipo de cosas ayudas al equipo a conseguir sus objetivos y espero que en todos estos años siga así".

"En lo individual seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda trabajando para él que al final es lo más importante para ganar títulos como el que acabamos de ganar. A nivel colectivo que sigamos con la misma unión que tenemos todos, que sigamos por el mismo camino, compitiendo y luchando por los objetivos que tiene el club", agregó.

Para sentenciar, mandó un mensaje a la afición: "A la afición, darles las gracias, siempre estaré muy agradecido de cómo me recibieron mi primer año aquí, que no era una situación fácil y que les hemos echado en falta este año atrás con la consecución del campeonato, nos hubiera encantado que hubieran estado ahí para celebrarlo con nosotros. Con muchísimas ganas de que volváis al campo este fin de semana. Que os necesitamos y que sois una pieza fundamental y muy importante para nosotros".

Justo después de firmar su nuevo contrato, Marcos Llorente mandó un mensaje a través de sus redes sociales: "Llegué al Atlético de Madrid con mucha ilusión hace dos años. Desde entonces, he recorrido un camino en el que he crecido como futbolista y como persona, me he caído y levantado, he encontrado una segunda familia y hemos vivido momentos inolvidables".

"Hay lugares en el mundo donde te sientes pleno, hay personas que te hacen vivir la vida y hay momentos que siempre quedarán. Todo eso lo tengo aquí, donde soy feliz. Y donde voy a seguir hasta 2027. Por lo menos. Vamos a continuar este bonito camino juntos", finalizó el internacional español.

