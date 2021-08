Marcos Llorente renueva con el Atlético hasta 2027: "Hay lugares en el mundo donde te sientes pleno"

El Atlético de Madrid ha anunciado la renovación de Marcos Llorente. El centrocampista, que se formó en la cantera del Real Madrid y llegó al primer equipo blanco, continuará en las filas del conjunto colchonero hasta como mínimo el 30 de junio de 2027.

Marcos Llorente aterrizó en el Wanda Metropolitano como una firme apuesta del 'Cholo' Simeone. El futbolista ha sabido ir reconvirtiéndose cuando el técnico argentino lo requería hasta hacerse un fijo en el once de gala de los rojiblancos. A sus 26 años, el mediocentro es indiscutible en el presente y futuro del club.

Después de conocerse el anuncio, el propio jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales que hará las delicias de los aficionados atléticos: "Llegué al Atlético de Madrid con mucha ilusión hace dos años. Desde entonces, he recorrido un camino en el que he crecido como futbolista y como persona, me he caído y levantado, he encontrado una segunda familia y hemos vivido momentos inolvidables".

"Hay lugares en el mundo donde te sientes pleno, hay personas que te hacen vivir la vida y hay momentos que siempre quedarán. Todo eso lo tengo aquí, donde soy feliz. Y donde voy a seguir hasta 2027. Por lo menos. Vamos a continuar este bonito camino juntos", ha finalizado Marcos Llorente.

Comunicado íntegro

"Marcos Llorente ha renovado su contrato con nuestro club hasta 2027. El jugador madrileño, de 26 años de edad, ha ampliado su compromiso por tres campañas y continuará vistiendo nuestra camiseta durante seis temporadas más.

El '14' rojiblanco debutó en partido oficial el 18 de agosto de 2019, en un duelo que concluyó con triunfo frente al Getafe en el Wanda Metropolitano. Hasta este momento, Marcos Llorente ha disputado 82 partidos vistiendo la elástica atlética, de los cuales solo ha perdido el 13%. Es un centrocampista que destaca por su polivalencia, por su faceta goleadora y por su habilidad como asistente. De hecho, la pasada temporada marcó 12 dianas y repartió 11 pases de gol en La Liga, siendo el máximo asistente de nuestro equipo en la competición.

En la retina de todos los atléticos se recuerda su importante papel en la victoria de Anfield frente al Liverpool en marzo de 2020, marcando dos goles en la épica remontada que suponía el pase a cuartos de final de aquella edición de la Champions League. Desde entonces, se ha consolidado como pieza clave en el esquema de Simeone".

