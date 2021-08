El Manchester City no descarta el fichaje de Cristiano Ronaldo si falla Harry Kane

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue en el aire. Pese a que parecía que el portugués tenía asegurada su continuidad en la Juventus, los últimos rumores y los movimientos de su representante han hecho estallar las cábalas sobre dónde continuará su carrera. El Manchester City es una de las opciones, aunque todo dependerá de qué ocurra con Harry Kane, todavía ligado al Tottenham.

El delantero británico lleva como objetivo citizen desde el principio de verano. Sin embargo, entre la Eurocopa y las posteriores vacaciones no se ha cerrado ningún acuerdo. Mientras los de Guardiola han realizado grandes fichajes como el de Grealish, la operación Kane sigue estancada. La razón principal no es otra que la dureza de Levy a la hora de negociar: o una cantidad cercana a los 150 millones de euros, o el atacante no saldrá.

Y es ahí donde entra un Cristiano Ronaldo con contrato hasta 2022 y cuya renovación con la Juventus no parece muy viable. Según publica el diario Mirror, Jorge Mendes ha ofrecido a su representado a varios de los grandes clubes europeos. Pero es el Manchester City el único que puede tener interés. La entidad que entrena Pep Guardiola abordaría la operación siempre y cuando no salga adelante el fichaje de Harry Kane.

El portal británico asegura que el Manchester City no le cierra la puerta a Cristiano Ronaldo, pero recalca que la preferencia sigue siendo Harry Kane. El Tottenham está intentando retenerle por todos los medios y el City apretará hasta el final del mercado para realizar el traspaso. En caso de no conseguirlo, probará suerte con la Juventus y Cristiano.

El delantero luso no tuvo una buena última temporada a nivel colectivo y estuvo cerca de quedarse fuera de la Champions League. Además, la Juventus iniciará un nuevo proyecto tras el cese de Pirlo y la vuelta de Allegri. Cambios que demuestran la escasa estabilidad del club frente a un City donde Guardiola parece intocable. De acometerse el fichaje, que supondría toda una 'bomba' en el mercado, Cristiano regresaría a la Premier de la mano del eterno rival de su Manchester United.

El Madrid cierra la puerta

En las últimas horas, Cristiano Ronaldo ha vuelto a situarse como gran protagonista del mercado. Ya no por esa vinculación con el Manchester City que desveló la prensa italiana, sino por la noticia de que el Real Madrid quería volver a ficharle a petición de Carlo Ancelotti. Un movimiento que el técnico italiano desmintió este mismo martes en redes sociales y que también ha generado el enfado del delantero portugués.

Cristiano, pese a no acostumbrar a realizar muchos comunicados, emitió uno horas después de que saltara la noticia para mostrar su respeto a los aficionados del Real Madrid y descartar cualquier vuelta a la capital española. El luso, sin concretar si seguirá o no en la Juventus, dejó claro que solo está enfocado en seguir mejorando y pidió que no se perjudicara su imagen con rumores de estas características.

