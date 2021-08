El contrato de Messi que arruinó al Barça y que acabó provocando su salida del club

Leo Messi no continuará más en el FC Barcelona. Así lo comunicó por sorpresa este jueves el club catalán a través de un comunicado en sus medios oficiales. El conjunto azulgrana explicó en su nota oficial que pese a haber llegado a un acuerdo las partes, el nuevo contrato "no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)".

"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", agregó el club antes de mostrar su agradecimiento al jugador argentino por toda una vida dedicada al equipo culé.

Sabido el desenlace, cabe desentrañar el porqué se ha llegado a esta situación. Las renovaciones de Messi se hicieron una constante. Cada uno o dos años, el '10' de Argentina veía cómo el Barça le daba el visto bueno a una mejora de su contrato. Los ceros continuaron acumulándose en el papel y en la cuenta bancaria del jugador. Aunque fue la última la renovación la que nos ha llevado hasta aquí.

Leo Messi, durante un partido del Barcelona Reuters

555.237.619 euros. Esta es la cifra que ha cambiado el destino de Lionel Messi, del FC Barcelona y de La Liga. Como si fuese la pescadilla que se muerde la cola. El Barça subía el salario a Messi para que este continuase en el club lo mejor posible, sin que por su cabeza pasara la sombra de la duda sobre su destino. Pero al mismo tiempo, esas mejoras han acabado por dejar a Leo fuera del Camp Nou.

El contrato de los más de 500 millones de euros fue firmado en noviembre del año 2017. Bajo este acuerdo, el internacional argentino pasó a percibir hasta un máximo de 138 'kilos' por temporada entre fijo y variable. Además, se incluyeron otras dos primas millonarias. La primera ya solo era por aceptar dicha renovación. Una prima de renovación fijada en 115.225.000 euros.

A esta se unió una segunda cláusula. Esta en concepto de fidelidad, ascendiendo hasta los 77.929.955 euros. Cuando se destapó el polémico contrato, que no tardó en dar la vuelta al mundo, Messi ya se había asegurado un 92 por ciento del total de esta prima. Pero es que el futbolista acabó cumpliendo su contrato hasta el 30 de junio de 2021, por lo que se entiende que consiguió al completo esta prima de fidelidad.

Leo Messi, durante el calentamiento Reuters

A finales de enero de este mismo año, la 'Pulga' se había asegurado ya 511.540.545 euros del total. Por supuesto, también se estipularon las primas por competición: 2.365.766 por ganar La Liga; 591.442 por conquistar la Copa del Rey; 1.419.458 por llegar a las semifinales de la Champions League y misma cantidad si se alcanza la final, además de los 3.548.644 euros por levantar la 'Orejona'.

Después de la filtración del contrato, tanto Messi como el Barcelona quisieron pasar a la acción tomando las medidas legales necesarias para encontrar al culpable de que dicho acuerdo viese la luz. Que Leo cobraba más de 50 millones por temporada era un secreto a voces, pero con esto se confirmaron todas las sospechas e incluso iba más allá de lo que se especulaba.

30 páginas de contrato en las que se divide por un lado el que tiene que ver con el trabajo, fijado en el 85 por ciento de las cantidades pactadas; y el de derechos de imagen, plasmado en el 15 por ciento restante del salario que permite la Ley a los clubes pagar por este concepto. El resultado de esto es que Leo Messi ganó al día desde que firmó su contrato 380.299 euros brutos diarios o lo que es lo mismo: 210.297 euros netos.

Leo Messi se lamenta tras un gol del Levante Reuters

Messi quería seguir o al menos eso había decidido ahora. Hace un año salió a la luz el famoso burofax en el que el futbolista argentino pedía al club abandonar el Camp Nou. El plan del jugador era seguir dos años más en el Barcelona y luego tener la posibilidad de irse a otro destino, por ejemplo la MLS, aunque cobrando del Barça por "ser trabajador". Algo que no puede hacerse, ya que no puedes cobrar un dinero como salario si no es por el trabajo que estás realizando. No puedes cobrar por algo que hiciste en el pasado.

Saco roto

Se dice que tanto iba el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo. Lo de Messi y el Barça era un pozo sin fondo. Lo que viene siendo pan para hoy y hambre para mañana. En el Camp Nou decidieron apostarlo todo por el argentino, prácticamente hipotecando el futuro del club. Y así ha acabado sucediendo. La institución vive su peor crisis financiera y todo por los altos sueldos que han venido pagando a sus estrellas para retenerlas.

Si algo se sabe es que el FC Barcelona ha venido pagando muy bien a los jugadores durante los últimos años. Contratos desorbitados para evitar que llegasen los Manchester City, PSG o Chelsea de turno llamando a la puerta. Aunque el contrato de Messi es el que verdaderamente ha comprometido económicamente los balances del conjunto blaugrana.

Leo Messi, en un partido del Barcelona de La Liga 2020/2021 LaLiga

Los 555.237.619 euros han acabado por hacer saltar por las aires Can Barça. El sueldo que pagaron a Messi desde el citado año 2017 está muy por encima de sus posibilidades e incluso muy por encima de lo que ganan las otras grandes estrellas del deporte rey. Cristiano Ronaldo percibe por temporada 31 millones de euros en la Juventus de Turín, mientras que Neymar, después de su última renovación, entre el fijo y las primas su salario asciende a los 50 'kilos'.

Comparándolo más allá del fútbol. Hasta lo conocido, el contrato más millonario de todos los tiempos había sido el de Patrick Mahomes por los Kansas City Chiefs. El quarterback de la NFL firmó un acuerdo por diez temporadas a razón de 450 millones de euros en total. Otro ejemplo es el de Mike Trout, center fielder de Los Angeles Angels. El jugador de béisbol acordó cobrar 380 'kilos' por doce temporadas. La comparativa está clara, millonadas inferiores pero por al menos el doble de años que Leo Messi con el Barcelona. Y por todo esto, el cántaro se rompió.

