Enrique Cerezo: "No creo que la afición del Atleti perdone a Griezmann"

El Atlético de Madrid se encuentra muy activo en el mercado de fichajes en el que ya ha realizado dos contrataciones de importancia como las llegadas de Marcos Paulo y Rodrigo de Paul. Sin embargo, la directiva atlética sigue sondeando posibles fichajes, algunos de ellos realmente importantes.

Los rojiblancos están en conversaciones con el FC Barcelona para intentar llegar a un acuerdo para mover otras piezas en este periodo estival que pueden revolucionar tanto el mercado europeo como el mercado de la liga española. En estos momentos, el equipo que entrena el 'Cholo' Simeone se presenta como la mejor ayuda al Barça para intentar solucionar parte de sus problemas económicos.

La intención de la entidad colchonera es poder cerrar el fichaje de Antoine Griezmann, el que sería el regreso del jugador francés al Atlético de Madrid después de su traumática salida al FC Barcelona tras dos veranos en los que mantuvo en vilo a toda la afición atlética, sin desvelar si se iba o si se quedaba.

Griezmann calentando con Francia Reuters

Es precisamente ese sentimiento el que podría llevar a los hinchas colchoneros a no recibir bien al jugador galo en caso de que se termine materializando su regreso, algo para lo que ya hay negociaciones muy avanzadas, a pesar de que la operación sigue lejos de cerrarse.

Una persona que está siguiendo el tema muy de cerca como Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco, ha hablado sobre este posible fichaje en unas declaraciones recogidas por Europa Press tras su aparición en el en el acto del primer aniversario de Madrid Futuro, una entidad sin ánimo de lucro en la lucha contra los efectos de la Covid-19.

El corte de Cerezo

Allí, a pesar de que hace unos días hablaba sobre Cerezo reconocía que Griezmann podría llegar porque en el fútbol todo es posible, reconoció que no será fácil para la afición tratar igual a Antoine después de todo lo que sucedió en el verano de su salida y en el verano anterior, cuando se quedó después de semanas de incertidumbre. Todo con un documental de por medio que no gustó a los atléticos.

Griezmann se lamenta por un fallo La Liga

"No lo creo", fueron las palabras textuales del presidente del Atlético de Madrid cuando se le preguntó si creía que la afición podía perdonar al francés. Además, habló sobre cómo están las negociaciones, reconociendo que algo hay en marcha, aunque no se quiso mojar y pasó la pelota hacia el otro sector, el del FC Barcelona, quienes tienen la patata caliente de tener que soltar lastre salarial de su plantilla cuanto antes: "No lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada".

Palabras un tanto enigmáticas de Enrique Cerezo, pero que dejan a las claras que hay negociaciones abiertas entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid para un nuevo cambio de aires de Antoine Griezmann. De hecho, falta por resolver cómo se ejecutará la operación, si con trueque de jugadores como Saúl o mediante una cesión y ver cómo encaja la entidad rojiblanca el salario de Griezmann en su ecosistema financiero.

