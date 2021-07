La prensa internacional se 'moja': de la locura en Italia al honor a España

Titulares como "¡Fiesta!", "Dios es italiano" o "Leones" ocupan este miércoles las portadas de los diarios deportivos italianos, que celebran el triunfo de Italia en la tanda de penaltis de las semifinales contra España y el pase a la final de la Eurocopa.

El diario milanés La Gazzetta dello Sport publica un "¡Fiesta!", con otro homenaje a la cantante italiana Raffaella Carrá, fallecida el pasado lunes, y añade que "una Italia heróica va a Wembley" a jugarse la final contra uno entre Inglaterra y Dinamarca.

"Dios es italiano", titula Corriere dello Sport, que define la alegría vivida por el equipo de Roberto Mancini como "incontenible". El periódico romano adjunta una foto de Jorginho junto a Matteo Pessina y a Domenico Berardi celebrando el último penalti de la tanda, que envió a Italia a la final nueve años después de la última vez, cuando se rindió precisamente ante España.

Este martes en Wembley, tras el 1-1 de los 120 minutos, decidido por Federico Chiesa y Álvaro Morata, Italia anotó tres penaltis, con un error, mientras que España metió dos, con fallos de Dani Olmo y Álvaro Morata.

Francia

En Francia, L'Équipe titula: "Olmo a craqué, Donnarumma a brillè" (Olmo se rompió, Donnaruumma brilló). En su crónica se destaca a un Gianluigi Donnarumma "preciso ante las ofensivas españolas" y que "fue decisivo durante la tanda de penaltis donde Dani Olmo, brillante todo el partido, se mostró errático".

Alemania

En Alemania, Kicker titula: "Morata vergibt, Jorginho cool: Italien im EM-Finale!" (Morata perdona, Jorginho genial: ¡Italia en la final del Campeonato de Europa!). El medio germano apunta que "los ibéricos eran en realidad el mejor equipo. Al final, uno de los jugadores que había llevado a su equipo hasta aquí le dejó los nervios de punta".

Inglaterra

En Inglaterra, BBC Sport tituló: "Italy into Euro 2020 final with penalty shootout win over Spain" (Italia se mete en la final de la Eurocopa con una victoria sobre España en la tanda de penaltis). "Italia venció a España en los penaltis para llegar a la final de la Euro 2020 después de una apasionante semifinal en un ruidoso Wembley. Después de que se salvó el penalti de Álvaro Morata, Jorginho se acercó para anotar y preparó una final con Inglaterra o Dinamarca en Londres el domingo", se destaca en la crónica.

Italia

Y volviendo a Italia, "¡Qué leones!", es el titular elegido por Tuttosport, acompañado por la misma foto usada por Corriere dello Sport.

La victoria de Italia tiene protagonismo también en las portadas de los diarios generalistas. "El sueño está cerca", titula La Repubblica, mientras que "Corriere della Sera" apuesto por un "Italia nos regala una noche mágica". "¡Carramba qué Italia!", es el titular usado por La Stampa, con otra dedicatoria a Raffaella Carrá.