10 de 10

José Mourinho ha confesado su error con Tito Vilanova. En el libro 'Manténganse locos y hambrientos' de Joao Gabriel, el técnico pide disculpas al que fuera entrenador del Barça. "Yo fui el que falló, no debería haber hecho lo que hice. Claro que no, la imagen negativa se queda para siempre. Tito no tuvo nada que ver con eso. Lo siento por él", reconoce Mou.