El Manchester United le pone a Varane el sueldo de Sergio Ramos y el Real Madrid no puede llegar

El Real Madrid continúa trabajando para cerrar la plantilla de la próxima temporada lo antes posible. Y una de las claves es la del futuro de Raphaël Varane, que termina contrato en 2022 y aún no ha respondido a las ofertas de renovación trasladadas por el club. El Manchester United está decidido a ficharle y, por el momento, le ofrece el salario de Sergio Ramos para convencerle definitivamente de dejar la capital.

El conjunto de la Premier League, que recientemente ha hecho oficial el fichaje del delantero Jadon Sancho por 85 millones de euros, tiene potencial económico para afrontar operaciones de peso como la de Varane. Ejemplo de ello es que su oferta para el francés es muy difícil de alcanzar. El Manchester le da a Varane el salario que tenía Sergio Ramos como capitán del Real Madrid. La ficha del camero ascendía a 12 millones de euros netos.

El Real Madrid, por su parte, no puede alcanzar dicha cantidad y le ha realizado una propuesta varios millones de euros por debajo de la del United, por lo que esa batalla económica la va ganando el United. El club blanco, en caso de que Varane decida abandonar el equipo, prevé ingresar entre 50 y 70 millones de euros. Y esa cantidad de 50 'kilos' puede ser la que cierre el acuerdo entre las partes.

Raphaël Varane, en un partido de la selección de Francia en la Eurocopa 2020 Reuters

Los red devils llevan meses tras el zaguero del Real Madrid. Incluso en anteriores veranos ya fueron relacionados con un Varane que no ha hecho más que crecer desde su incorporación al equipo merengue. Sin embargo, es justo este verano el momento clave. El galo no ha renovado, acaba contrato en 2022 y, si no amplía su vinculación estas semanas, la entidad presidida por Florentino Pérez le pondrá en el mercado para buscar una compensación económica.

Sin respuesta al Madrid

El conjunto merengue siempre ha tenido la intención de que Varane continuara en el equipo para seguir liderando la defensa. El peso del francés, más todavía con la marcha de Sergio Ramos, iba a ser mucho mayor. Sin embargo, la actitud del zaguero deja entrever que su deseo es abandonar el Real Madrid este mismo verano para intentar retos nuevos. Su llegada al club, cabe recordar, se produjo en 2011 cuando apenas tenía 18 años, lo que explica esa predisposición por cambiar de aires.

El Real Madrid le realizó una oferta de renovación antes de que acabara la temporada. Sin embargo, el francés no respondió ni durante su estancia con el Real Madrid ni tras incorporarse a la concentración con la selección gala. Siempre que se le trasladó la pregunta de si continuaría declinó responder a los medios.

Con esas, Varane comenzó la Eurocopa sin haber concretado su futuro. Una vez que Francia ha sido eliminada de la competición de selecciones, el tiempo de Varane para decidir cuál es su intención profesional se acorta notablemente. El Manchester United continúa peleando por su incorporación y su marcha al club de la Premier League parece más cerca. La entidad merengue, salvo cambio de última hora, no fichará a ningún recambio.

