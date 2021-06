Varane empezará la Eurocopa sin concretar su futuro en el Real Madrid

Raphael Varane debutará en esta edición de la Eurocopa con Francia sin haber concretado su futuro profesional. El central del Real Madrid acaba contrato en 2022 y no ha renovado con la entidad merengue. Una situación algo delicada, pues el hecho de no ampliar su contrato ya indica que el año que viene podría salir gratis de la capital. Una vía que en el Real Madrid no barajan, pues el central es lo suficientemente bueno como para poder generar ingresos en el equipo merengue, y por ello le han hecho otra oferta para renovar.

Esta Eurocopa, por lo tanto, será clave para conocer qué decisión toma el zaguero. Durante la temporada con el Real Madrid, concretamente en la fase final de la Champions, Varane evitó 'mojarse' sobre cuál era su intención de cara a la próxima temporada.

"Mi futuro está claro. Tengo el foco puesto en el final de temporada. Estamos en un momento muy intenso, tenemos toda la concentración en los partidos que tenemos por delante. Eso es lo más importante", explicó en rueda de prensa. Un discurso muy similar al que ha realizado desde la concentración francesa. "No es el momento de hablar de mi futuro, estoy concentrado en esta Eurocopa. Es normal y lógico que se me hagan esas preguntas y para mí es normal y lógico concentrarme en los compromisos que vienen", ha sentenciado en los últimos días.

Gestos como este mantienen en duda al Real Madrid, que cree que Varane pretende salir del equipo merengue tarde o temprano. Sin embargo, la intención del club es que siga. Por ello, la entidad capitalina le ha realizado una nueva oferta de renovación para intentar convencerle de su continuidad. El jugador no ha respondido aún.

Cabe recordar que, como viene publicando EL BERNABÉU, es muy complicado que en un mismo verano se produzcan las salidas de Varane y Sergio Ramos, los dos líderes de la defensa merengue en las últimas temporadas. El camero está cerca de despedirse y Varane, tras esta última oferta, tiene la oportunidad de aumentar sus galones.

El United aprieta

El conjunto inglés lleva meses dejando entrever que tiene problemas en la línea defensiva. Y que, por ello, solo les queda la opción de acudir al mercado de fichajes. Es ahí donde el nombre de Raphael Varane, un objetivo de los red devils en los últimos veranos, va cobrando cada vez más fuerza. El Manchester United no se ha pronunciado públicamente al respecto, algo habitual teniendo en cuenta que Varane tiene contrato. Sin embargo, sí que han reafirmado la necesidad de fichar a un central.

Por ello, medios ingleses vienen repitiendo que el club está muy atento a lo que pase con Varane. El United tiene potencial económico para abordar el fichaje y un rpoyecto como el de Old Trafford, que opta a ganar la Premier League y que jugará Champions la próxima temporada, puede acabar por convencer a Varane. La Eurocopa comenzará sin respuesta, pero en Inglaterra no le quitan ojo a la historia del zaguero.

