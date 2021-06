Modric: "La arrogancia no sale de los jugadores, sino de los periodistas"

Luka Modric ha comparecido en rueda de prensa antes del debut de su equipo, la selección de Croacia, que llegará este domingo a las 15:00 horas de la tarde en el gran partido de la jornada frente a Inglaterra. El duelo entre croata y británicos se presente como uno de los encuentros más atractivos de la primera fase.

Para Croacia será un partido muy importante ya que, si consigue vencer y empezar su andadura en la EURO 2020 con victoria, dará una gran sorpresa y tendrá muchas opciones de terminar como primera de grupo. A priori se presenta como el duelo que debe decidir el liderato de ese Grupo C.

El duelo entre Croacia e Inglaterra está rodeado por una especie de polémica que ha envuelto a los dos equipos y ante la que Modric ha querido salir a hablar para dar su versión de los hechos, ya que considera que ninguna de las dos selecciones está haciendo gala de esa prepotencia o de esa arrogancia de la que se habla.

Luka Modric junto al seleccionador de Croacia Dalic Reuters

El jugador del Real Madrid ha apuntado hacia la agresividad de un equipo que llega en un buen momento de forma y que quiere colarse entre las favoritas del torneo donde ya están nombres como Francia y selecciones que ya han debutado como Italia o Bélgica: "Creo que Inglaterra va a ser muy agresiva, muy fuerte desde el inicio. Van a tener a los aficionados de su lado en el debut en la competición. Espero un partido muy duro, muy difícil.

La dificultad de medirse al combinado inglés será, como ya han padecido otros conjuntos como Turquía, medirse a una selección que es anfitriona. De esta forma, Croacia tendrá que Wembley a uno de los equipos más fuertes. Pero Modric asegura que llegan preparados: "Dependerá de nosotros dejarlo todo en el campo, ya veremos como será el partido durante su desarrollo. Estamos bien preparados, hemos trabajado muy bien durante los últimos siete días. Nos hemos preparado para enfrentarnos a los ingleses, estoy seguro de que los detalles marcarán la diferencia. Estamos listos y con ganas de jugar el partido de mañana.

El enfado de Modric

Por último, el centrocampista y líder de la actual subcampeona del mundo en Rusia 2018 lanzó un potente palo a la prensa y a todos aquellos que aseguran que en algunos equipos hay cierta arrogancia en una Eurocopa que se compone de 24 selecciones y que tendrá a 16 clasificados para la siguiente ronda: "La arrogancia no sale de los jugadores ni de la selección inglesa, sino de los comentaristas, los periodistas y la gente que rodea a los equipos. Sinceramente no estoy leyendo mucho los medios ahora. Solo me interesa el partido, no me preocupa demasiado lo que se diga en los medios".

Modric realiza ejercicios de estiramientos junto a Petkovic Reuters

Modric espera con muchas ganas su aparición en la competición continental después de una temporada sensacional a título personal en el Real Madrid con la esperanza de volver a brillar. Su gran actuación en Rusia le permitió ser Balón de Oro tras llegar a la gran final con un Mundial sensacional.

