"Algunos compañeros me preguntan qué problema tiene Mourinho conmigo"

José Mourinho es de esos personajes dentro del fútbol que arrastran prácticamente tantas pasiones como odios. O le amas o le detestas. Parece que no hay término medio y eso no solo se traslada a los aficionados, sino que dentro de los profesionales del balompié, tanto jugadores como entrenadores también se posicionan en uno u otro lado.

Luke Shaw ha sido el último que ha criticado duramente la figura del técnico portugués, que ha pasado por banquillos como el del Chelsea, Real Madrid o Inter de Milán. El luso a partir de esta 2021/2022 pasará a dirigir la Roma, en la que es una nueva aventura profesional para él.

Pues bien, Luke Shaw, quien compartió vestuario con José Mourinho en el Manchester United, ha asegurado que no entiende el porqué de los constantes comentarios negativos del técnico luso hacia él: "No lo entiendo. No sé por qué sigue hablando, quiere señalarme".

Luke Shaw intenta frenar el avance de Yeremi Pino Reuters

"No siento que las jugadas a balón parado fueran tan malas como decía. Podría haber hecho uno en la segunda mitad, una esquina, que no superó al primer hombre. Pero ese fue uno de cada tres. Los otros dos o tres, no fueron tan 'dramáticamente malos' como él dice. Mira, tiene que hacer su trabajo. Estoy acostumbrado a que él diga cosas negativas sobre mí, así que simplemente yo paso", ha continuado el jugador.

"Su palabra es obviamente muy grande. Le gusta hablar mucho de mí, como todo el mundo ha visto últimamente. Pero su palabra es la suya. Él puede decir lo que quiera, yo me centro en mí mismo. Hago jugadas a balón parado en el United, así que no fue como si fuera algo para lo que no estaba preparado", ha señalado Luke Shaw en declaraciones para la televisión.

¿Meritocracia?

Si hay un término que ha ido de la mano con Mourinho, ese es el de la meritocracia: juega quien lo merece. Pero Shaw ha asegurado que daba igual lo que él hiciese, nunca bastaba para The Special One: "Le gustan algunos jugadores, no le gustan otros. Yo entré en la categoría en la que no le agradaba. Intenté con todas mis fuerzas volver a su lado, pero nunca funcionó, no importaba lo que hiciera".

"Creo que fue un entrenador brillante, pero, ya sabes, el pasado es el pasado. Es hora de moverse. Estoy tratando de seguir adelante, pero obviamente no puedo. Habla continuamente de mí, lo que encuentro bastante extraño. Incluso algunos de los compañeros me han dicho '¿cuál es su problema?' y '¿por qué sigue hablando?'", ha agregado.

"Con suerte, él podrá encontrar la paz y dejar de preocuparse por mí. Claramente, estoy mucho en su cabeza y piensa mucho en mí. No creo que ninguno de ustedes se dé cuenta de los dos o tres años que pasé con él y de lo mala que fue la crítica entonces. Lo que dice ahora no es nada comparado con lo que solía ser. Ahora me resulta fácil ignorarlo e incluso reírme de él. Pero es mejor ignorarlo. Sabía que si llegaba el momento, sería capaz de sobrevivir a él y lo he hecho. Ahora puedo concentrarme en mejorar", ha sentenciado Shaw.

