Morata: "Agradezco el apoyo de Luis Enrique, lo daré todo contra Polonia"

Luis Enrique le ha tendido la mano a Álvaro Morata tras su complicado debut en la Eurocopa frente a Suecia y el delantero de la Juventus se la ha cogido. Para el seleccionador nacional no hay otro delantero que el '7' del combinado español y así de claro lo ha vuelto a dejar con unas declaraciones muy impactantes en las que ha confirmado la titularidad de Morata contra Polonia.

El atacante ha recibido este mensaje con gran positivismo después de unos días muy difíciles tras los fallos ante Suecia, los pitos en La Cartuja y las críticas recibidas. Morata espera encontrar el gol, pero lo que ha asegurado en Deportes Cuatro es que se lo va a dejar todo en el campo: "Se lo agradezco a Luis Enrique. Mañana podrá entrar o no. Veremos como irá el partido. Yo lo daré todo, todo lo que tengo dentro".

Las últimas horas y los últimos días no están siendo nada fáciles para Álvaro Morata. El delantero de la selección española ha sufrido muchos ataques tras su decepcionante partido ante el equipo sueco con muchos problemas a la hora de encontrar el gol y fallando ocasiones muy claras que, a la postre, terminaron condenando a España, que dominó, pero no pudo sacar los tres puntos en su debut.

Morata, tras el partido contra Suecia EFE

Morata fue el gran señalado del empate ante Suecia y ahora espera poder tener oportunidades pare reivindicarse contra Polonia, un partido en el que España se juega mucho, sobre todo para estar en octavos como primero de grupo y obtener así un cruce, a priori, más asequible que quedando en segunda o tercera posición.

Tras la confirmación de Luis Enrique de que Morata estará en el once ante el conjunto polaco, Álvaro también ha hablado para confirmar el buen momento del equipo, que está preparando a conciencia para el partido: "Estamos entrenando bien, hemos hecho buena semana. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar".

Vivir las críticas

Además, el delantero de la Juventus ha querido sincerarse también sobre lo que le ha pasado estos días por la cabeza y ha querido pedir el apoyo a toda la afición de cara a un duelo que es mucho más importante de lo que parece para los intereses del equipo nacional, que podría quedar contra las cuerdas si no gana.

Álvaro Morata dispara a portería REUTERS

"Te lo puedes imaginar. Cualquier persona que me conozca sabe lo que significa estar con la Selección. Por favor que nos apoyen, necesitamos ganar. Queremos estar en la final y ganarla. Eso es una cosa de todos, de la grada y los de fuera. No pasa nada porque me piten, hay cosas que a veces no se entienden. Soy el primer autocrítico, cuando fallo me cuesta dormir. Lo bueno es que tengo otra oportunidad y seguramente tendré más. Estoy más motivado que nunca".

Morata está motivado y Luis Enrique confía plenamente en él, al menos para el próximo partido. Lo que todavía no ha confirmado el seleccionador es si por su cabeza pasa un cambio de sistema y la entrada de Gerard Moreno como segundo punta, o incluso situarle algo tirado a una banda.

