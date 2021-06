Gales se exhibe con la dupla Ramsey - Bale y deja a Turquía con pie y medio fuera de la Eurocopa

Los octavos de final ya esperan prácticamente a Gales. Ha tenido que salir la vieja guardia que lideró a este equipo hasta las semifinales de 2016. Gareth Bale y Aaron Ramsey han liderado al cuadro británico ante una Turquía que ha demostrado muy poco durante esta Eurocopa y que se queda con un rosco en su puntuación que hace prácticamente imposible su presencia en la próxima ronda. El de la Juventus hizo el gol tras un gran pase del jugador del Real Madrid, que después fallaría un penalti que podía haber redondeado su actuación. Connor Roberts maquiló el resultado en la prolongación de la segunda parte. [Narración y estadísticas: Turquía 0-2 Gales]

Hablar de la resurrección de Bale es atrevido, pero la implicación con su selección es innegociable. Este miércoles se ha echado al equipo a sus espaldas y ha demostrado que sigue siendo un gran futbolista. El delantero que todavía pertenece al Real Madrid ha postergado la decisión de su futuro a después de la Eurocopa y, si sigue por este camino, no cabe duda de que va a ilusionar elija lo que elija. De momento, se ha llevado su primer premio MVP del torneo.

No es para menos con esas dos asistencias que dio. En realidad, pudieron ser alguna más. Durante todo el partido, la conexión entre Bale y Ramsey fue la principal vía de ataque de la selección galesa. Sus balones a la espalda de los dos centrales lanzando al jugador de la Juve han destrozado a una Turquía bastante endeble a pesar de tener una pareja de centrales con Demiral, que fue suplente hoy en favor de Kaan Ayhan, y Soyuncu. Así llegó el primer tanto del encuentro al borde del descanso.

Gareth golpeó el balón para ponérselo al pie de un Ramsey que batió por bajo a Ugurcan Çakir. En la segunda mitad, Ramsey se la devolvió a Bale con un gran centro que remató de cabeza el jugador del Real Madrid, pero el guardameta turco impidió el tanto del merengue. Unos minutos antes, tuvo una ocasión aún más clara. El extremo provocó un penalti claro y se encargó él mismo de tirarlo. Pero Gareth lo envió a las nubes. En la siguiente jugada estuvo a punto de remediarlo con un rebote a la hora de presionar al portero turco, pero el balón se fue rozando el palo.

Su día

En cualquier caso, Bale remataría su día con la segunda asistencia. Primero avisó en un córner inmiscuyéndose en el área para poner un balón atrás, pero no pudieron concretar y el balón se marchó al otro punto de saque de esquina. Desde allí, haría la misma y, en esta ocasión, sí encontró a Roberts para hacer el segundo del partido para Gales. Tras el partido, dejaría una de las imágenes del día al ser el líder de la conjura del equipo alentando a sus compañeros en el corrillo. Gareth se ha vuelto a sentir jugador.

Turquía - Gales

Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Kaan Ayghan, Çaglar Söyüncü, Umut Meras (Mert Müldür, min. 72); Okay Yokuslu (Demiral, min. 46), Cengiz Under (Irfan Can Kavehci, min. 83), Hakan Çalhanoglu, Ozan Tufan (Yusuf Yazici, min. 46), Kenan Karaman (Halil Dervisoglu, min. 75); y Burak Yilmaz. Seleccionador: Senol Gunes

Gales: Ward; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Allen (Ampadu, min. 73), Morrell; Daniel James (Neco Williams, min. 94), Ramsey (Wilson, min. 85), Bale; y Moore. Seleccionador: Rob Page

Goles: 0-1, min. 42, Ramsey; 0-2, min. 95, Roberts.

Árbitro: Artur Dias (POR). Amonestó a los turcos Burak Yilmaz (min. 92) y Calhanoglu (min. 92), y a los galeses Ben Davies (min. 92) y Mepham (min. 92).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo A disputado en el estadio Olímpico de Bakú.