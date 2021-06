Diego Llorente: "El momento en el que me fui en ambulancia fue demoledor"

Diego Llorente compareció este sábado en rueda de prensa. El central del Leeds United, uno de los 24 elegidos por Luis Enrique para la Eurocopa 2020, toma la palabra después de pasar por un calvario de varios días por su positivo en coronavirus. Este viernes llegaron las buenas noticias y el futbolista está de vuelta.

Diego Llorente obtuvo su cuarto negativo en Covid-19 este viernes y consiguió reincorporarse a la disciplina de la Selección a días de la Eurocopa. El central habló sobre lo ocurrido estos días y sobre la situación del combinado nacional, que vuelve a entrenarse de forma grupal este sábado.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado pendiente de mí y de mi estado", empezó Diego Llorente su comparecencia. "Gracias al presidente, Luis Rubiales, que me llamó cuando iba en la ambulancia y también cuando se confirmó el cuarto negativo", añadió.

Recibimiento a lo grande

"Necesitaba el recibimiento de ayer después de unos días complicados para mí y para mi familia".

Falso positivo

"Ahí tengo que hacer especial hincapié en la figura del doctor, que fue quien más a mi lado ha estado estos días y quien me dio la noticia del positivo y luego de que era un falso positivo. Estoy muy agradecido a él. Es una magnífica persona".

Jugadores de la burbuja paralela

"Esa experiencia -llamada de Del Bosque en 2016-, la primera mía en la Selección, era muy especial. Fue una especie de premio a esa temporada y lo recuerdo con mucha ilusión. Vine disfrutando y creo que, en esta ocasión, todos los que han venido, sean jóvenes o no tan jóvenes, han puesto una predisposición para la que solo hay palabras de agradecimiento. También sirve para aprender".

Busquets

"Hemos intercambiado mensajes. Desde el primer día ha mostrado todo su apoyo. Fue triste cuando conocimos que tenía que dejar la concentración, pero todos guardábamos la esperanza de que en el futuro se podía incorporar. Ojalá termine siendo así. Cuando se enteró de que podía ser un falso positivo también me mandó su apoyo. Espero que lo suyo salga bien".

En ambulancia desde Las Rozas

"No sabía ni que pensar. Por la noche, casi no dormí y no dejaba de darle vueltas porque llevamos un control bastante estricto. Yo no había estado en un contacto muy estrecho con Busquets y no le terminaba de encontrar una explicación. Me apoyé en mi gente. Las primeras horas fueron demoledoras. Verte fuera por algo que no controlas. Me frustré pero tenía que acatarlo como tantas otras personas y con la suerte de que no presentaba síntomas. Intenté sacar lo positivo".

Más fuertes

"Depende de cómo lo mires. Aquí vemos el vaso medio lleno. Todo esto nos ha hecho más fuerte como grupo. Estamos viendo la luz al final del túnel y nos hará más fuerte como equipo, incluso a nivel mental te puede ayudar a afrontar estos partidos. El mensaje que podemos sacar de esta semana tan convulsa es que tenemos que remar todos juntos".

El virus es serio

"En una lesión lo conocemos todo mucho más: cómo es, cómo se ha producido... El virus es algo muy serio, que no se ha ido. Hay que mandar un mensaje a todos, incluido los jóvenes que igual lo relativizan más. Sigue ahí, hay gente que lo sigue pasando muy mal y me gustaría dar seriedad a este tema. Que todo el mundo se vacune cuando le llamen y esto se acabe cuanto antes".

Relación con Luis Enrique

"Luis Enrique desde que me convocó fue una alegría inmensa. Fue un subidón y me hizo olvidarme de mi mal momento. Estoy muy agradecido de estar aquí y en cualquier lista. La competencia se que es brutal y hay que valorar estar en cada concentración. Yo intento devolverle esa confianza".