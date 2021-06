Pogba arroja luz al conflicto de Giroud con Mbappé: "Delante de mí, nada"

La selección de Francia parte como gran favorita para proclamarse campeona de Europa en el torneo de este mismo verano. Buena plantilla, un núcleo duro habituado a jugar y un fichaje estrella como el de Karim. Son varios los veteranos que les sitúan como principales candidatos a hacerse con el título. Sin embargo, la lucha de egos parece que no estar exenta del equipo de Deschamps. Tras dos amistosos de preparación, las primeras polémicas van ganando espacio.

La última y prácticamente primera desde que Deschamps diera la lista de convocados la ha protagonizado Giroud. El delantero del Chelsea era el habitual titular en el equipo francés, pero la incorporación de Karim Benzema le ha relegado a una segunda posición en la rotación del seleccionador. Hasta ahí algo completamente normal. Pero, después de los dos primeros partidos, el veterano lanzó un dardo a sus compañeros.

"Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área", aseguró en alusión a Mbappé, cuya relación con Benzema tanto fuera como dentro del terreno de juego está copando toda la atención. Giroud entró en sustitución del madridista y la relación no fue la misma.

Les titulaires de la victoire face à la Bulgarie (3-0) ont surtout privilégié des moments de travail et de récupération avec le staff médical. Les Bleus vous expliquent leurs routines de lendemain de match ⤵ pic.twitter.com/elH85xN6gK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2021

Deschamps le respondió y en los medios galos ha dado mucho de qué hablar. De hecho, incluso se ha afirmado que Mbappé está molesto con Giroud por esa indirecta. Por ello, tras los rumores y con la Eurocopa a unos días de comenzar, un peso pesado del equipo ha querido calmar los ánimos. Paul Pogba, conocedor de lo que sucede en Les Bleus, ha destacado que el ambiente en el seno del equipo es perfecto.

Pogba quita importancia

"Las únicas tensiones que hay son en la espalda y las piernas", ha llegado a bromear ante la prensa. "Los masajistas están ahí para darnos un masaje y quitarnos todas las tensiones". Por eso, Pogba no duda en recalcar que "no hay nada" porque "siempre" existe "un excelente ambiente con todo el mundo".

En cualquier caso, Pogba ha querido recalcar que en su presencia no ha ocurrido nada. "Delante de mí, nada. Tal vez haya habido una mala transmisión de la información", ha justificado. "Todos los franceses conocen a Kylian, todas sus cualidades, hace cosas extraordinarias para la edad que tiene". Y, por esa razón, no ha visto "tensiones", sino "sonrisas" y "música".

Francia debutará el próximo martes contra Alemania en uno de los partidazos de la fase de grupos. Ambas parten con opciones de llegar a la final, medirán el potencial de cada selección y darán el primer golpe en su clasificación. Benzema, que en el último amistoso se retiró lesionado, llegará sin problemas aparentes. Mbappé, líder indiscutible, también. Solo falta por conocer la alineación de Deschamps y el papel de Giroud.

