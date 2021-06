España empata ante Portugal y no ilusiona en la primera prueba de Luis Enrique para la Eurocopa

La ilusión en el España - Portugal que marcó el inicio del camino de la Selección en la Eurocopa la pusieron las casi 15.000 personas que estuvieron en la grada en la tarde de este viernes en el Wanda Metropolitano. El primer banco de pruebas de Luis Enrique salió rana, aunque la actual campeona de Europa tampoco estuvo demasiado atinada. Morata en la segunda parte pudo cambiar el sino del partido varias veces, pero el delantero estuvo muy errático y el 0-0 se mantuvo en el luminoso de principio a fin. [Narración y estadísticas: España 0-0 Portugal]

Con el Wanda Metropolitano recibiendo de nuevo público tras más de un año, España no recompensó el largo letargo para los aficionados con una gran exhibición de fútbol pero sí con algunos destellos de algunos jugadores. Ferrán Torres sigue siendo lo más ilusionante del ataque del equipo que presentó esta tarde Luis Enrique; tuvo la más clara con un cabezazo que se fue a la izquierda de Rui Patricio.

Sorprendió la presencia de Sarabia, que lo intentó sin demasiada fortuna. Lo de Morata solo sirvió para ver que el buen estado de forma de Gerard es más que necesario. En una primera parte deslavazada, Portugal vio como Fonte cabeceaba un córner haciendo que Unai Simón no pudiera alcanzar el balón. Pero se apoyó en exceso sobre Pau Torres y el colegiado así lo determinó. No sería la única que tendría ya que el guardameta del Athletic arriesgó en exceso varías veces para sacar la pelota con sus pies.

En una de ellas, su despeje golpeó en Cristiano Ronaldo y con suerte, volvió a sus manos. Sigue sin trasmitir seguridad el meta de Ondarroa. Tampoco terminó de convencer la idea de Llorente como lateral derecho. España está perdiendo a uno de los futbolistas en mejor forma por tratar de dar una solución a esta banda. Con la sensación de que Luis Enrique va a morir con esta idea, la realidad antoja un futuro complicado. Ni defensiva, ni ofensivamente aportó demasiado el jugador del Atlético. Algo mejor funcionó el centro del campo.

Thiago cogió los galones de las posesiones españolas, Fabián se desplegó por donde le tocaba estar y Busquets no desentonó. Aún así, no estaba siendo suficiente para armar suficiente peligro. Dentro del pobre ritmo de partido que se vio durante todo el encuentro, la Selección salió a la segunda parte con más ganas que Portugal. Eso se notó en dos claras ocasiones que dispuso Álvaro Morata. El jugador del Atlético cedido en la Juventus perdonó las dos tras dos grandes asistencias de Llorente.

Cambios para la revolución

El rojiblanco se desató un poco más en la segunda mitad y, tras una gran recuperación tras no cesar en su presión, le dio el balón a Sarabia que perdonó. Los lusos replicaron con una jugada individual de Cristiano que acabó en la cabeza de Diogo Jota, pero Laporte estuvo rápido para meterse entre la portería y el rematador y la envió a córner. Continuaban las pruebas con la entrada de Pedri, Eric García y Rodri, mientras Cristiano seguía buscando su gol.

Lo tuvo en una falta botada desde la banda derecha ya que remató a placer, pero no conectó bien el balón y la envió fuera. Al exjugador del Real Madrid siempre le ha puesto el Metropolitano. Espoleaba a sus compañeros para que no cesaran en la presión en cada acción. El portugués quería dejar su firma en España y en la capital que un día tuvo a sus pies. Luis Enrique seguía buscando soluciones ya que el equipo no había vuelto a aparecer desde esas primeras ocasiones. Serían Koke y Gerard Moreno los que tendrían que poner picante a un partido que por minutos se volvía más soso.

El del Villarreal jugó en banda derecha, en otro experimento de Luis Enrique y no en la posición de un Morata que siguió errático. La volvió a tener en una gran jugada en la banda izquierda entre Ferran y Gayá, pero el delantero no alcanzó el balón.Las dos selecciones parecían conformarse con no perder. Si bien es cierto, España tuvo una más en la cabeza de Ferran, que peinó una buena falta botada desde el flanco izquierdo por Koke y Rui Patricio tuvo que reaccionar para impedir el gol en los últimos minutos del partido.

Antes, Cristiano volvió a perdonar en un mano a mano al controlar mal el balón de cabeza. Aún dio tiempo a que Morata tuviera una más clara yéndose solo contra el portero portugués, pero envió el balón al larguero. La mala fortuna volvió a colmar al delantero madrileño en una tarde de la que puede salir señalado. Poco lucieron ambas selecciones, ya que el equipo que defiende corona en esta Eurocopa tampoco cuajó un choque a su nivel.

España 0-0 Portugal

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte (Diego Llorente, 79'), Pau Torres (Eric García, 62'), Gayá; Busquets (Rodri, 62'); Thiago (Pedri, 62'), Fabián (Koke, m. 75); Ferrán Torres, Morata y Sarabia (Gerard Moreno, 75').



Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, José Fonte, Pepe (William Carvalho, 59'), Raphael Guerreiro (Bruno Mendes, 82'); Danilo Pereira, Sergio Oliveira (Bruno Fernandes, 59'), Renato Sanches (Rafa Silva, 72'); Diogo Jota (Palinha, 72'), Joao Félix (Pote, 46') y Cristiano Ronaldo.



Árbitro: Craig Pawson (Inglaterra).



Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 14.743 espectadores