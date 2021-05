Laporta: "A Ceferin le dije que no vamos a pedir perdón ni a pagar una sanción"

Joan Laporta compareció en rueda de prensa este viernes y, además de analizar toda la actualidad que concierne al primer equipo del Barcelona, también habló de la Superliga Europea. El presidente culé fue claro al referirse a la posible sanción que podrían recibir su club, el Real Madrid y la Juventus por mantenerse firmes contra la UEFA. También hizo hincapié en el problema que afecta al fútbol actual:

"A Ceferin le dije que no voy a pedir perdón por pensar y no vamos a pagar una sanción. Lo vamos a llevar al TAS y lo ganaremos. Sabéis que hay una cautelar que nos permitiría hacerlo.

Los que abandonaron lo hicieron bajo una presión importante. Ahora queda una compañía que tiene unos derechos atribuidos por un juzgado y un juez que ha enviado el caso a Luxemburgo para que se ratifique este derecho. Estamos en ese punto, de tener unos derechos de que se podría hacer e ir por la vía del diálogo y sentarnos con quien corresponda para hacer que el fútbol sea sostenible. Acabará llegando a los clubes menos fuertes.

Laporta durante su comparecencia para analizar la situación del FC Barcelona EFE

Lo defendemos porque sufrimos esta problemática. UEFA nos dice que lo va a solucionar, pero no se soluciona. Tenemos que hacer una reflexión de cómo ven los jóvenes el fútbol. Lo ven de manera distinta y afecta a la manera de entender el fútbol. Buscan otra cosa distinta de la que buscábamos antes. Pide innovación el fútbol, cambios...

Tenemos contacto directo con todos los que estaban. A alguno no les interesa, a los clubes estado, porque pueden inyectar dinero desde sus países. Pueden hacer ofertas porque llaman y dicen 'envíame tanto'. Algunos lo hacemos desde el trabajo para conseguir ingresos. Que también tenemos culpa, seguro, porque se gestionó bastante mal. Hay decisiones que son delirios de grandeza.

No quiero decir que aquí no tengamos culpa de la situación. Sí hay culpables, pero estamos intentando que se dialogue. Yo no aseguraría que no va a pasar nada.

Si nos sancionan, no nos vamos a quedar parados. Aquí, vamos a luchar para defender los intereses del Barça y se adopten decisiones para que el fútbol sea sostenible.

Queremos que se pongan criterios lógicos para esta industria. Hay reglas que son interesantes como el Fair Play financiero, pero hay otros aspectos que hay que ver quién se enriquece y quien se empobrece. Los clubes estados tienen fácil solución. Hay otra gente que se está enriqueciendo y la fiesta la pagamos nosotros. Hay un sinsentido que se tiene que corregir. No se arregla con mas competiciones con más a repartir. Esto lo que te da es votos. No se puede entender que se hagan más competiciones y los clubes estemos en pérdidas y pasándolo mal".

